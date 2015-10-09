Ориентир для "Кайрата"? Суперсенсация "Карабаха" шокировала весь мир и прервала гигантскую серию

Главную сенсацию первого игрового дня в новом сезоне Лиги чемпионов оформил азербайджанский "Карабах". И произошло это в том же городе, где находятся и вскоре дебютируют на общем этапе турнира футболисты "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz - о значении исторической победы для Азербайджана и не только.

Перед стартовым свистком в гостей никто особо не верил. Подумайте сами: "Бенфика" в прошлом сезоне доставляла проблемы грандам европейского футбола, дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, финишировала второй в чемпионате Португалии. "Карабах" же всего во второй раз в истории пробился в основной этап.

По стоимости состава португальцы превосходят агдамцев почти в 15 раз (!) - 335,8 миллиона против 24,03 миллиона евро. Но это идеальная история о том, что в футбол играют не деньги и ценники, и не статус фаворитов и аутсайдеров. Хотя букмекеры действительно не давали шансов азербайджанцам - на их победу коэффициент варьировался от 11 до 20, а на "Бенфику", в лучшем случае - чуть больше 1,2.

"Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов

Азербайджанцы "забуксовали" перед стартом Лиги чемпионов

Тем более в "Карабах" не верилось, потому что команда не очень уверенно смотрелась в последнее время, в том числе в чемпионате Азербайджана. В четырёх предыдущих матчах подопечные Гурбана Гурбанова дважды проиграли, по одному разу сыграли вничью и выиграли. Причём единственная победа за этот отрезок времени была добыта на выезде, а дома - сплошные потери и неудачи.

И казалось, что на выезде с "Бенфикой" ловить им будет нечего. Как команда, за последние недели не осилившая "Сумгайыт" (0:1) и "Зирю" (1:1) дома, будет бороться с грандом португальского футбола на выезде? Но...

26 матчей без поражений - "Бенфика" была шокирована

К этому матчу орлы подошли с серией в 26 матчей без поражений в основное время матча. За последние полгода команда уступала лишь в овертайме - так было в финале Кубка Португалии со "Спортингом" (1:1 - в основное, 1:3 - после овертаймов), а также на клубном чемпионате мира с "Челси" (1:1 - в основное, 1:4 - после овертаймов). Но в остальном "Бенфика" смотрелась практически идеально.

Последняя команда, вчистую обыгрывавшая "Бенфику" - "Барселона". В марте, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, каталонцы дважды остановили лиссабонцев - 1:0 в гостях и 3:1 дома. С тех пор "Бенфика" никому не проигрывала по итогам 90 минут, пока не схлестнулась с "Карабахом".

И ведь даже во вчерашней игре казалось, что всё складывается для "Бенфики" здорово. Уже к 16-й минуте команда вела с комфортным счётом 2:0, однако "Карабах" не просто не опустил руки, но и вырвал волевую победу - 3:2.

"Карабах" сносит всех в гостевых матчах этой Лиги чемпионов

Если кто забыл или не знал, то "Карабах" начал путь в турнире со второго квалификационного раунда. Таким образом азербайджанцы прошли три отборочных круга, прежде чем оказаться на общем этапе.

В гостях они обыгрывали всех своих соперников. Сначала чемпионов Ирландии из "Шелбурна" - 3:0, затем лучшую команду Северной Македонии "Шкендию" - 1:0, а после и венгерский гранд "Ференцварош" - 3:1. Теперь в этой серии есть и "Бенфика" - 3:2. За четыре гостевых матча в Лиге чемпионов 2025/26 у "Карабаха" четыре победы с общим счётом 10:3!

Первая победа "Карабаха" в основном турнире Лиги чемпионов

"Карабах", как мы уже писали выше, во второй раз участвует в финальной стадии главного клубного континентального турнира Европы. В сезоне 2017/18 они играли в одной группе с "Ромой", "Атлетико" и "Челси". После шести туров у команды было только два очка - за два ничейных исхода с мадридцами.

Первая победа в основном турнире ждала агдамцев спустя восемь лет, в Лиссабоне. Она случилась вчера. Также это был исторический момент по той причине, что до этого "Карабах" забивал в матче основного турнира не больше одного гола за игру. Вчера же они поразили цель трижды за 90 минут!

"Карабах" - пример и мотиватор для "Кайрата"

Азербайджан и Казахстан связаны исторически, и у народов этих стран много общего. Когда оба клуба квалифицировались в Лигу чемпионов, болельщики этих команд поздравляли друг друга в соцсетях.

И так сложилось, что даже первый тур им предстояло провести в одном городе. "Карабах" поехал в Лиссабон в гости к "Бенфике", а "Кайрат" - к "Спортингу". Объединяло агдамцев и алматинцев то, что в них практически никто не верил. Однако "Карабах" уже поверг в шок всех экспертов.

Многие казахстанцы искренне рады за успех "Карабаха", который показал всем, что даже в Лиге чемпионов всё возможно. Мяч круглый, поле ровное, играют 11 на 11. Поэтому для "Кайрата" это шикарный пример того, с каким настроем надо выходить на игру, без страха и сомнений.

Очень хотелось бы, чтобы "Кайрат" сотворил нечто подобное в завтрашнем матче со "Спортингом". Будем верить в лучшее!

Напомним, что матч "Спортинг" - "Кайрат" пройдёт в ночь с четверга на пятницу (18-19 сентября). Стартовый свисток прозвучит в полночь по казахстанскому времени (00:00).

Фото: ФК "Карабах"©️