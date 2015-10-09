Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов

Азербайджанский "Карабах" сотворил громкую сенсацию на старте общего этапа Лиги чемпионов, обыграв в гостях португальскую "Бенфику", передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счётом 3:2 в пользу агдамской команды.

Встреча на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счётом 3:2 в пользу агдамской команды.

Гости уступали 0:2, но сумели не только отыграться, но и вырвать победу. У хозяев отличились Энцо Барренечеа (6-я минута) и Вангелис Павлидис (16-я). В составе "Карабаха" голы забили Леандру Андраде (30-я), Камило Дуран (48-я) и Алексей Кащук (86-я).

Во втором туре, 30 сентября, "Бенфика" сыграет на выезде с лондонским "Челси", а 1 октября "Карабах" примет датский "Копенгаген".

Ранее камбэком, двумя пенальти и удалением завершился первый матч "Реала" в ЛЧ.

