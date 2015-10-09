Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Тренерская отставка состоялась после сенсации на старте Лиги чемпионов

"Бенфика" сенсационно проиграла на своём поле "Карабаху" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Португальский клуб вёл 2:0, но растерял преимущество и уступил со счётом 2:3.

"Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов

На пресс-конференции после игры президент лиссабонцев Руй Кошта объявил, что Бруну Лажи больше не является главным тренером команды.

Лажи возглавлял "Бенфику" с 2024 года. Ранее в его карьере были "Ботафого" и "Вулверхэмптон". Также он уже руководил португальским клубом в период 2019–2020 годов.

Во втором туре, 30 сентября, "Бенфика" сыграет на выезде с лондонским "Челси", а 1 октября "Карабах" примет датский "Копенгаген".

Что касается других игр ЛЧ, то первый матч "Реала" обернулся камбэком, двумя пенальти и удалением, а "Ювентус" и "Боруссия" выдали драму, забив 8 голов во втором тайме.

