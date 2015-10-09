В КПЛ хотят ввести новый лимит. Он может развратить местных игроков и ударить по грандам

КФФ готовит постепенное ужесточение лимита на легионеров в Казахстанской Премьер-Лиге. Корреспондент Vesti.kz реагирует на подобное изменение и предрекает проблемы для грандов.

По информации ASnews.kz, согласно письму, разосланному клубам, начиная с 2026 года в составах команд увеличится количество отечественных игроков:

2026 год — не менее 15 казахстанцев в заявке;

2027 год — минимум 16;

2028 год — минимум 17.

Параллельно будет снижаться допустимое количество легионеров:

2026 год — максимум 10;

2027 год — максимум 9;

2028 год — максимум 8.

При этом КФФ уточнила, что соглашения с иностранными футболистами, заключённые или продлённые в 2025 году, сохранят силу до окончания срока действия, независимо от новых ограничений.

16 команд и ужесточение лимита убьёт КПЛ

Подобная идея, безусловно, читалась исходя из последних законов по сокращению бюджетов и в частности запрету на расход средств по приглашению легионеров. Но есть ли в этом рациональное зерно с точки зрения спортивной составляющей и перспектив по развитию своих талантов. Ведь именно на это акцентирована задача по сокращению количества легионеров.

Потенциальное сокращение количества легионеров и уже фактически утвержденный регламент по увеличению количества участников в высшем дивизионе до 16 команд - это то комбо, которое напротив может привести к дестабилизации внутреннего рынка, искусственной востребованности местных игроков и повышение зарплат для казахстанских футболистов.

Даже сейчас, при 14 командах в КПЛ, среднее качество местных игроков не повышается. Показательно, что в сборной Казахстана есть существенные кадровые проблемы на разных позициях (в частности среди центрбеков и центрхавов).

Кейс "Кайсара" - популизм, политика "Кайрата" - эффективная стратегия

Есть пример команды "Кайсар", собранной исключительно из местных футболистов. Да, относительно своих возможностей они показывают себя неплохо, но появился ли там хотя бы один талант, который точно заинтересует гранды? Нет. Напротив, "Кайсар" одна из самых возрастных команд лиги.

Да, проблема с качеством легионеров в КПЛ тоже присутствует, но ужесточение лимита едва ли действенный способ повысить уровень лиги и раскрыть своих ребят.

"Кайрат" совершил историю в Лиге чемпионов при нынешнем лимите и при этом попутно развивает своих воспитанников, и они как раз растут в здоровой конкуренции с иностранцами.

Ужесточение лимита - это самый легкий и в то же время популистский шаг, который скорее может развратить казахстанских игроков, понизить и без того стагнирующий уровень лиги и ухудшить шансы наших ведущих клубов для успешного выступления в еврокубках.

