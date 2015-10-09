Озвучено имя бесспорного фаворита на "Золотой мяч"-2025

Близится объявление обладателя "Золотого мяча"-2025, которое состоится 22 сентября в Париже. Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луис Кампос выразил уверенность, что форвард команды Усман Дембеле заслуживает награду за прошедший сезон, передают Vesti.kz.

"Если Усман не выиграет "Золотой мяч", значит, голосовавшие некомпетентны. Тот, кто явно заслуживает награду, — это Дембеле, — цитирует Кампоса Mundo Deportivo. — Я говорю о прошедшем сезоне, а не о прогнозах на Ямаля".

По словам Кампоса, у ПСЖ есть и другие претенденты на престижную награду:

"В клубе девять номинантов на "Золотой мяч". Мы очень довольны. Усман был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и лучшим игроком своей лиги. Он выиграл всё".

Кампос также отметил, что если бы Дембеле назывался Месси или Роналду, дискуссии о победителе не было бы.

"В этом сезоне игрок с лучшей статистикой и яркой игрой во всех турнирах — Усман Дембеле. Хакими и Витинья тоже отлично выступали, но лучший игрок Лиги чемпионов и Лиги 1 — Дембеле", — подчеркнул спортивный директор ПСЖ.

