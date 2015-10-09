Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Искусственный интеллект назвал победителя "Золотого мяча"-2025

Искусственный интеллект назвал победителя "Золотого мяча"-2025 © x.com/ballondor©

Искусственный интеллект предсказал, кто получит "Золотой мяч"-2025. В гонке за престижную награду выделяются два фаворита — Усман Дембеле из ПСЖ и Ламин Ямаль из "Барселоны", передают Vesti.kz.

Прогноз ИИ на "Золотой мяч"-2025

  • С высокой вероятностью победителем станет Усман Дембеле.

    • Почему именно Дембеле:

  • Трофеи: вместе с ПСЖ он выиграл Лигу чемпионов и другие турниры, что традиционно имеет решающее значение при голосовании.
  • Игра в ключевых матчах: именно в больших встречах Дембеле проявил себя максимально ярко.
  • Опыт и статус: в отличие от молодых конкурентов, он уже сформировавшийся лидер, что повышает его шансы.

    • Шансы Ламина Ямаля:

  • Он провёл впечатляющий сезон за "Барселону" и выиграл важные трофеи.
  • Его молодость и статус восходящей суперзвезды могут склонить часть голосов в его пользу.
  • Вполне вероятно, что он станет главным соперником Дембеле и окажется в тройке финалистов.

    • Итог:

  • Прогноз ИИ: Золотой мяч-2025 получит Усман Дембеле, а Ламин Ямаль станет главным конкурентом и, скорее всего, займёт второе место.

    • Напомним, что имя победителя будет объявлено 22 сентября в Париже. В прошлом году "Золотой мяч" достался полузащитнику английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

