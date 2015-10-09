Три страны потеряли право голосовать за "Золотой мяч"-2025

За десять дней до церемонии "Золотого мяча"-2025, которая состоится 22 сентября в Париже, стало известно, что три страны лишились права голосовать в этом году, передают Vesti.kz.

Кто покинул состав жюри и кто вошёл

Как пишет frenchfootballweekly.com, Тринидад и Тобаго, Намибия и Армения покинули состав жюри, так как вышли из топ-100 рейтинга FIFA — обязательного условия для участия в голосовании после реформы 2022 года. Их места заняли Гватемала, Мозамбик и Косово, новые участники закрытого круга голосующих.

Ротация стран и влияние на результаты

Ежегодная ротация стран является частью системы, созданной для повышения доверия к награде. С 2022 года право голоса имеют только журналисты из 100 лучших стран FIFA. Эта мера была введена после скандалов 2010-х годов, когда микрогосударства могли влиять на результаты, ставя местных игроков выше мировых звёзд, таких как Месси или Роналду.

Изменения не повлияют на результаты

Несмотря на изменения в составе жюри, это не повлияет на результаты "Золотого мяча"-2025. Голосование уже завершено: каждый член жюри отправил свой топ-10 из 30 номинантов, используя систему баллов, введённую в 2024 году (15 баллов за первое место, 12 за второе и так далее). Такая механика будет повторяться ежегодно с возможными изменениями в зависимости от рейтинга FIFA.

Теперь процесс голосования стал стандартизированным и прозрачным, что позволяет "Золотому мячу" оставаться престижной наградой, постоянно адаптируясь к современному футболу.

