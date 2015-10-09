Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Стало известно, кто выиграет "Золотой мяч"-2025

Менее чем за две недели до церемонии вручения "Золотого мяча"-2025 Усман Дембеле выглядит главным фаворитом престижной индивидуальной награды, передают Vesti.kz.

Имя победителя будет объявлено 22 сентября в Париже. Главными претендентами на трофей остаются Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Ламин Ямаль. Преимущество Дембеле кажется неоспоримым: он выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком турнира, выступая за ПСЖ.

Два последних события усилили уверенность в том, что победа достанется именно французу, пишет Foot Africa.

Первый намёк — сам Усман Дембеле. В сторис Instagram он опубликовал фотографию из юношеских лет в "Стад Ренне", сопроводив её треком рэпера Takiola и словами:

"Я не ждал, пока всё придёт само, чтобы мои мечты сбылись".

Второй намёк — журналист и колумнист L’Equipe Винсент Дюлюк, обсуждая Дембеле, прямо сказал: "кто станет обладателем Золотого мяча".

Учитывая его тесные связи с France Football, организацией, вручавшей награду, это может означать, что Дюлюк уже знает результаты голосования.

Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" достался полузащитнику английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

