В АПЛ готовы отдать 150 миллионов за неприкасаемого игрока "Реала"

В Европе разгорается настоящий ажиотаж вокруг Арды Гюлера. Как сообщает Madrid Barcelona, сразу несколько клубов АПЛ готовы выложить за турецкого таланта "Реала" более 150 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Эта сумма, которая могла бы стать рекордной продажей в истории "сливочных". Однако в Мадриде ответ был однозначным: никаких переговоров.

Президент "Реала" Флорентино Перес ясно дал понять – Гюлер является ключевой частью будущего проекта и одним из игроков, вокруг которых строится новая эпоха клуба. Хаби Алонсо видит в нем будущего лидера полузащиты, а фанаты уже превратили 20-летнего турка в кумира "Сантьяго Бернабеу".

Гюлер не боится ответственности в больших матчах и демонстрирует характер, который отличает настоящих лидеров. Именно поэтому "Реал" причисляет его к списку неприкасаемых – рядом с Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Киллианом Мбаппе. И даже рекордные миллионы из Англии не смогут заставить мадридцев отказаться от своей новой звезды.

