Хаби Алонсо высказался о старте "Реала" в ЛЧ: следующая игра с "Кайратом"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо подвёл итоги победного матча против "Марселя" (2:1) в стартовом туре Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Это была типичная игра Лиги чемпионов, где может случиться всё, — приводит слова наставника пресс-служба "сливочных". — Несмотря на пропущенный гол, мы ушли на перерыв при 1:1. Во втором тайме ритм игры был ниже, но команда продолжала создавать моменты. Даже в меньшинстве мы доминировали и заслуженно победили. Это важные три очка для хорошего старта".

Алонсо отметил отличную игру вратарей — Тибо Куртуа и Херонимо Рульи, назвав матч "сумасшедшим футболом". Тренер также прокомментировал ситуацию с травмами. По его словам, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем вскоре вернутся, а по Тренту Александеру-Арнольду придётся немного подождать.

Отдельно специалист выделил молодых игроков Арду Гюлера и Франко Мастантуоно, подчеркнув, что оба находятся в стадии роста и будут прогрессировать.

"Сейчас напряжённый календарь, и нам нужны все футболисты. Каждый получит свой момент, — добавил Алонсо. — Замены вносят огромный вклад, и важно, чтобы все чувствовали себя значимыми".

Наставник также заявил, что "Реал" продолжает развиваться и через несколько месяцев будет выглядеть ещё сильнее:

"Мы на правильном пути. Первые полчаса матча мне очень понравились. Даже из сложных моментов мы должны извлекать уроки. С каждой игрой команда всё лучше понимает мои идеи".

Во втором туре ЛЧ, 30 сентября, "Реал" сыграет против "Кайрата" в Алматы, а "Марсель" примет дома амстердамский "Аякс".