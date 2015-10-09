"Ювентус" и "Боруссия" забили 8 голов и выдали драму в Лиге чемпионов

Туринский "Ювентус" и дортмундская "Боруссия" устроили голевую феерию в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Альянц Стадиум" в Турине завершилась со счётом 4:4. Причём все восемь голов были забиты во втором тайме. При этом хозяева уступали 2:4, но сумели спастись от домашнего поражения.

В составе дортмундцев отличились Карим Адейеми (52-я минута), Феликс Нмеча (65-я), Ян Коуто (74-я) и Рами Бенсебаини (86-я, с пенальти). У туринцев голы забили Кенан Йылдыз (63-я), Душан Влахович (68-я, 90+4-я) и Лойд Келли (90+6-я).

Во втором туре, 1 октября, "Боруссия" примет дома "Атлетик", а "Ювентус" сыграет на выезде с "Вильярреалом".

Ранее камбэком, двумя пенальти и удалением завершился первый матч "Реала" в ЛЧ, а "Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию.

