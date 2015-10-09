Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:00
 

"Ювентус" и "Боруссия" забили 8 голов и выдали драму в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Ювентус" и "Боруссия" забили 8 голов и выдали драму в Лиге чемпионов ©x.com/juventusfcen

Туринский "Ювентус" и дортмундская "Боруссия" устроили голевую феерию в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Туринский "Ювентус" и дортмундская "Боруссия" устроили голевую феерию в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Альянц Стадиум" в Турине завершилась со счётом 4:4. Причём все восемь голов были забиты во втором тайме. При этом хозяева уступали 2:4, но сумели спастись от домашнего поражения.

В составе дортмундцев отличились Карим Адейеми (52-я минута), Феликс Нмеча (65-я), Ян Коуто (74-я) и Рами Бенсебаини (86-я, с пенальти). У туринцев голы забили Кенан Йылдыз (63-я), Душан Влахович (68-я, 90+4-я) и Лойд Келли (90+6-я).

Во втором туре, 1 октября, "Боруссия" примет дома "Атлетик", а "Ювентус" сыграет на выезде с "Вильярреалом".

Ранее камбэком, двумя пенальти и удалением завершился первый матч "Реала" в ЛЧ, а "Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию.

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!