"Барселона" выбрала громкую замену Левандовски: кто он?

В "Барселоне" начали думать о жизни после Роберта Левандовски, а президент клуба Жоан Лапорта уже определил для себя главную цель, передают Vesti.kz.

По данным Goal.com, Лапорта видит в Эрлинге Холанде из "Манчестер Сити" идеального преемника для польского форварда и готов сделать его трансфер приоритетным направлением на будущее.

Контракт Левандовски истекает летом 2026 года, и вероятность продления считается минимальной. Руководство "сине-гранатовых" уверено, что сделка по Холанду вполне реальна, даже несмотря на все финансовые сложности и конкуренцию.

В списке потенциальных вариантов фигурирует и Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико", но в глазах Лапорты именно норвежец – цель номер один.

Дополнительного веса интересу к Холанду добавили его последние выступления за сборную. В матче отбора к ЧМ-2026 против Молдовы он оформил пента-трик – пять голов за игру, став первым футболистом XXI века, кому удалось подобное достижение на отборочном этапе мирового первенства.

Левандовски пожаловался на Месси и Роналду: они "отобрали" его трофеи

Ранее сообщалось, что отношения между звездным норвежцем и тренером " Манчестер Сити" серьезно "пошатнулись".