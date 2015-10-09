Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 23:00
 

Левандовски пожаловался на Месси и Роналду: они "отобрали" его трофеи

  Комментарии

Поделиться
Левандовски пожаловался на Месси и Роналду: они "отобрали" его трофеи ©instagram.com/fcbarcelona/

37-летний форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски признался, что поддерживает тёплые дружеские отношения с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

37-летний форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски признался, что поддерживает тёплые дружеские отношения с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, сообщают Vesti.kz.

По словам Левандовски, он нередко размышляет о том, сколько бы титулов мог завоевать за карьеру, если бы не постоянное соперничество с легендами мирового футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Мы друзья и постоянно на связи. Джокович до сих пор играет на высочайшем уровне для своего возраста и очень много тренируется.

Я из поколения Роналду и Месси. Многие говорят, что, если бы их не было рядом последние 15 лет, возможно, я бы выиграл больше титулов.

Но я смотрю на это иначе. То, что у меня была возможность разделить с ними этот опыт, делает мои достижения еще более ценными. Джокович так же смотрит на свое противостояние с Надалем и Федерером", — сказал Левандовски The Times.


Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
17 сентября 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 24 человек

Реклама

Живи спортом!