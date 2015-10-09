Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Моуринью близок к новому назначению после сенсации в Лиге чемпионов

"Бенфика" достигла принципиальной договорённости с Жозе Моуринью о назначении его главным тренером, передают Vesti.kz.

Как сообщает CNN Portugal, именно он станет преемником Бруну Лажи, уволенного после сенсационного поражения от "Карабаха" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов

Любопытно, что Моуринью оказался без работы тоже из-за "Бенфики" — поражение от лиссабонцев в квалификации Лиги чемпионов стоило ему должности в "Фенербахче".

Для 62-летнего специалиста это может стать возвращением в клуб, где он начинал карьеру главного тренера в сезоне-2000/2001. Тогда Моуринью провёл всего 10 матчей во главе "Бенфики", одержав пять побед, включая яркую победу над "Спортингом" (3:0).

С тех пор его путь привёл к успехам с "Порту", "Челси", "Интером" и "Реалом". Последними командами Моуринью были "Тоттенхэм", "Рома" и "Фенербахче", однако больших достижений там он не добился.

Назначение Моуринью рассматривается как серьёзный шаг и для президента "Бенфики" Руя Кошты, чья позиция в клубе пошатнулась на фоне последних неудач.

Тренерская отставка состоялась после сенсации на старте Лиги чемпионов

