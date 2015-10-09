Лига чемпионов возвращается: расписание и прямые трансляции всех 18 матчей первого тура

На этой неделе, с 16 по 18 сентября, состоятся матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про прямую трансляцию всех запланированных игр.

Уже второй год подряд, после введения нового формата турнира, первый тур общего этапа проводится в отдельную неделю, когда нет других еврокубковых турниров. Поэтому матчи будут проходить не только во вторник и среду, но и в четверг. Однако со второго тура всё вновь вернётся к привычному формату вторник-среда.

Такая неделя даёт уникальную возможность казахстанским телеканалам показать все 18 матчей тура - по шесть игр каждый день. Всего будет задействовано четыре телеканала, а трансляции будут дублироваться в спортивном разделе сервиса "Кинопоиск". Теперь перейдём к расписанию по дням.

Вторник, 16 сентября: старт "Реала" и "Арсенала", матч "Ювентус" - "Боруссия"

Уже завтра зрителей ждут шесть первых матчей этой Лиги чемпионов:

21:45. ПСВ - "Юнион" (Q League);

21:45. "Атлетик" - "Арсенал" (Qazsport).

00:00. "Тоттенхэм" - "Вильярреал" (Q League);

00:00. "Карабах" - "Бенфика" (Q Arena);

00:00. "Реал Мадрид" - "Марсель" (Qazsport);

00:00. "Ювентус" - "Боруссия Д" (Qazaqstan).

Среда, 17 сентября: "Бавария" - "Челси", "Ливерпуль" - "Атлетико" и не только

Во второй игровой день будет ещё более жарко:

21:45. "Славия" - "Будё-Глимт" (Q League);

21:45. "Олимпиакос" - "Пафос" (Qazsport).

00:00. "Аякс" - "Интер" (Q Arena);

00:00. ПСЖ - "Аталанта" (Q League);

00:00. "Бавария" - "Челси" (Qazsport);

00:00. "Ливерпуль" - "Атлетико" (Qazaqstan).

Четверг, 18 сентября: дебют "Кайрата", матчи "Манчестер Сити" и "Барселоны"

Тур будет закончен в ночь с четверга на пятницу, тогда же и начнёт свой путь "Кайрат":

21:45. "Брюгге" - "Монако" (Q Arena);

21:45. "Копенгаген" - "Байер" (Q League).

00:00. "Айнтрахт" - "Галатасарай" (Q Arena);

00:00. "Манчестер Сити" - "Наполи" (Q League);

00:00. "Ньюкасл" - "Барселона" (Qazsport);

00:00. "Спортинг" - "Кайрат" (Qazaqstan).

Не пропустите старт нового сезона Лиги чемпионов. Добавим, что всего на общем этапе пройдёт восемь туров, последний из которых - 28 января 2026 года.

