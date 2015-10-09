Юный Калмурза побил рекорд в "Кайрате"! Он рвётся сместить Касильяса и может сыграть с "Реалом"

"Кайрат" столкнулся с непростой ситуацией во вратарской линии: два основных голкипера получили травмы, и теперь команда будет надеяться на 18-летнего Шерхана Калмурза. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном участии юного стража ворот в матчах общего этапа Лиги чемпионов.

Накануне состоялся центральный матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Кайратом" и "Актобе". Алматинцы добились минимальной победы со счётом 1:0 и вышли на первое место в турнирной таблице. Однако встреча была омрачена травмой Темирлана Анарбекова - переломом челюсти. В него локтем влетел игрок гостевой команды Уче Агбо.

Лидер "Кайрата" получил травму в матче КПЛ перед стартом ЛЧ

Ввиду того, что Александр Заруцкий получил травму ещё несколько недель назад, в квалификации Лиги чемпионов, выйти вместо Анарбекова, которого унесли с поля на носилках, должен был третий вратарь - ранее не игравший за основной состав алматинцев Калмурза. И это в столь принципиальном противостоянии с "Актобе"!

Однако Шерхан не растерялся. Пусть волнение и присутствовало, в чём признался дебютант, он был уверен в своих силах. Конечно, "Актобе" особо не напрягал оборону "Кайрата", но это не умаляет заслуг Шерхана. Он свою работу выполнил.

Калмурза - самый юный вратарь с "сухим" матчем за "Кайрат"

В возрасте 18 лет, 1 месяца и 30 дней Шерхан дебютировал в составе "Кайрата". Увы, но сам по себе этот показатель не является рекордом. В более молодом возрасте за основу чёрно-жёлтых сыграл как раз Анарбеков. В ноябре 2020 года, в последнем туре КПЛ, в гостевом матче с "Таразом" (0:1) алматинцы играли далеко не самым оптимальным составом.

Алексей Шпилевский решил, что раз чемпионство уже обеспечено, можно дать сыграть воспитанникам. Поэтому на поле вышел 19-летний Динмухаммед Жомарт, а на второй тайм вышел Анарбеков. Тогда ему было 17 лет, 1 месяц и 16 дней.

Однако Анарбеков пропустил во втором тайме и не смог сыграть на ноль. А вот Калмурза сыграл на ноль, благодаря чему стал самым юным голкипером, сыгравшим "сухой" матч за "Кайрат".

Калмурза может сместить Касильяса из топ-3. А что в ЛЧ?

Если не случится чуда, и ни один из основных вратарей не вернётся в строй к четвергу, то в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со "Спортингом" в Лиссабоне сыграет именно Калмурза. А шансов на чудо практически нет: Заруцкий в лазарете до конца сентября, а Анарбеков, по некоторым данным, может пропустить больше месяца.

Если Шерхан дебютирует в Лиге чемпионов 18 сентября в Португалии, то он войдёт в топ-3 молодых вратарей в основном турнире за всю историю. Первое место принадлежит бельгийцу Мартену Вандевордту, который в 2019 году сыграл за "Генк" в 17 лет, 9 месяцев и 14 дней. На второй строчке - серб Миле Свилар, который в 2017 году дебютировал за "Бенфику" в 18 лет, 1 месяц и 21 день.

Топ-3 замыкает легенда мадридского "Реала" Икер Касильяс, который в 1999 году вышел в матче с "Олимпиакосом" (3:3) в возрасте 18 лет, 3 месяцев и 26 дней. Таким образом, именно его Калмурза может сместить с третьей строчки, если сыграет на этой неделе.

Если брать в учёт не только основной турнир, но и квалификацию, то Калмурза может стать седьмым. Потому что в расширенном списке есть дебютировавшие в 16 лет вратари Апула Эдель ("Пюник") и Марко Йоханссон ("Мальмё"), а также выходившие на поле в 17 лет Игорь Акинфеев (московский ЦСКА) и Максим Коваль ("Динамо Киев").

Кстати говоря, украинец Коваль сейчас является одним из лидеров и капитанов семейского "Елимая". Но он играл в столь раннем возрасте только в квалификации, в то время как Шерхана может ждать дебют на общем этапе.

Вратарю "Кайрата" сломали челюсть. Известно, кто заменит его в Лиге чемпионов

Калмурза станет первым казахстанским вратарём в ЛЧ?

До этого в основном турнире Лиги чемпионов не было казахстанских вратарей на поле. Кто-то скажет, что десять лет назад шесть игр в группе отыграл имевший казахстанский паспорт серб Ненад Эрич из "Астаны", и будет прав.

Но фактически это натурализованный игрок, который получил своё футбольное образование в Сербии. Полноценно считать его казахстанским вратарём всё же не стоит. Поэтому Калмурза может стать первым воспитанником казахстанской школы футбола, который сыграет в воротах в Лиге чемпионов.

Именитый футболист отказался от гражданства Казахстана и сменил паспорт

Он может войти в топ-3 казахстанских дебютантов в ЛЧ

В более раннем возрасте в Лиге чемпионов играли только двое казахстанцев. Это его одноклубник Дастан Сатпаев, дебютировавший в квалификации турнира в 16 лет, 10 месяцев и 26 дней. А также бывший защитник "Актобе" Юрий Логвиненко, который сыграл в квалификации в 17 лет, 11 месяцев и 27 дней.

Поэтому Калмурза может войти в топ-3 среди казахстанцев, а если брать в учёт только основной турнир, то он должен стать вторым, сразу после Сатпаева.

Сроки говорят: Калмурза может сыграть даже с "Реалом"

Если Заруцкий вернётся в строй только в начале октября, то велика вероятность того, что он пропустит матч с "Реалом", который состоится 30 сентября в Алматы. По Анарбекову ситуацию ещё более печальная. Если он действительно выбыл из строя до середины октября (в лучшем случае), то может пропустить и три тура Лиги чемпионов.

Поэтому есть шансы, что даже против звёзд "Реала" в воротах "Кайрата" будет стоять Шерхан. Это будет практически уникальный пример из мирового футбола, когда юный воспитанник начинает свою карьеру в основном составе с больших матчей: "Актобе", "Спортинг", "Реал"...

А кто же будет в запасе? У "Кайрата" в заявке на Лигу чемпионов есть ещё два вратаря-воспитанника - 18-летний Диас Реймов и 19-летний Ильдар Мендыгалиев. В составе молодёжки есть 20-летний Ефим Аитов, но до него очередь вряд ли дойдёт. А дальше - ещё восемь вратарей из QJ League (все они родились в 2008-2011-х годах). Поэтому за будущее "Кайрата" во вратарской линии, да и в других тоже, переживать не стоит.

Напомним, что матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Спортингом" и "Кайратом" пройдёт в четверг, 18 сентября. Она начнётся в полночь по казахстанскому времени (с 18 на 19 сентября).

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Кайрат", Данияр Ахметов (2)©️