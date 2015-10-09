Вратарю "Кайрата" сломали челюсть. Известно, кто заменит его в Лиге чемпионов

Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Актобе". В алматинском клубе прокомментировали состояние голкипера и рассказали о сроках его возвращения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" потерял второго вратаря: есть диагноз

Анарбеков получил травму, сыграв на выходе и столкнувшись с полузащитником "Актобе" Уче Агбо. Темирлана экстренно госпитализировали. Вместо него вышел 18-летний вратарь Шерхан Калмурза, для которого это был дебютный матч за основу "желто-черных" в официальных турнирах.

"Предварительный диагноз — перелом нижней челюсти. К сожалению, Темирлан не сможет принять участие в ближайших матчах", - заявили корреспонденту Vesti.kz в пресс-службе "Кайрата".

Таким образом, на данный момент у "Кайрата" отсутствуют в обойме два вратаря - Александр Заруцкий и Анарбеков. Заруцкий продолжает восстановление и пока тренируется индивидуально.

Кто сыграет в воротах "Кайрата" в Лиге чемпионов

В ближайших матчах место основного вратаря алматинцев, наверняка, займет Калмурза. Он полетит в Лиссабон на первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Спортинга". Также во вратарскую бригаду "Кайрата" на эту игру войдёт ещё один представитель молодежной команды алматинцев Дияс Реймов. После игры с "Актобе" Калмурза прокомментировал свой дебют в КПЛ и заявил, готов ли он к матчу в Лиге чемпионов.

В ночь с 18 на 19 сентября "Кайрат" проведёт первый матч в основном этапе Лиги чемпионов против "Спортинга" в Лиссабоне.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).