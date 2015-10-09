"Реал" передумал и готов продать свою звезду ПСЖ - есть условие

Нападающий "Реала" Родриго Гоэс стал одной из самых желанных целей, передают Vesti.kz. По данным Don Balon, президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи сделал первоначальное предложение в размере 50+20 миллионов евро, что вызвало ажиотаж в стане "сливочных".

"Реал" ставит высокую планку

"Реал", хотя и не готов легко расставаться с бразильцем, готов вести переговоры, если сумма достигнет 90 миллионов евро. Такое решение связано не только с финансовыми соображениями: Родриго является одним из ключевых игроков команды, и его уход нанес бы заметный спортивный удар.

Стратегия ПСЖ

ПСЖ стремится усилить линию атаки к следующему сезону и считает, что Родриго способен добавить нестандартности и универсальности в игру команды Луиса Энрике. Стратегия клуба проста: начать переговоры с "средним" предложением и надеяться, что давление рынка заставит "Реал" уступить.

Позиция руководства "Реала"

Руководство мадридского клуба во главе с Флорентино Пересом не спешит продавать игрока. Первоначальная оферта ПСЖ не удовлетворила клуб, который оценивает Родриго значительно выше. Сумма в 90 миллионов евро рассматривается как возможная точка компромисса, но достичь её будет непросто даже для амбициозного французского клуба.

Будущее Родриго остаётся неопределённым

В "Реале" признают: Родриго — ключевой игрок, но рынок может заставить пересмотреть стратегию. Для самого футболиста ситуация остаётся неопределённой: с одной стороны, переход в ПСЖ обещает значительный спортивный и финансовый шаг вперёд, с другой — это уход из успешного проекта "Реала", где он пользуется доверием Хаби Алонсо и партнёров по команде.

Ранее сообщалось, что "Реал" отверг 80 миллионов от ПСЖ и потребовал миллиард за Родриго, однако, как видно, мадридский клуб готов вести переговоры за разумную цену.