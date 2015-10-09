"Реал" нашёл замену Винисиусу: таланту 16 лет и он звезда чемпиона АПЛ

В мадридском "Реале" все отчетливее просматривается возможный разворот в судьбе Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Кем хотят заменить Винисиуса?

Если ещё недавно бразилец считался ключевой фигурой проекта и игроком, вокруг которого строили будущее, то теперь в Мадриде уже готовы рассматривать крупные предложения по его продаже.

Как пишет Fichajes, на горизонте появился юный талант, которому прочат место преемника Винисиуса – 16-летний вингер "Лестера" Джереми Монга.

В Англии его называют одной из самых ярких надежд поколения, а его ранний дебют за первую команду только подтвердил исключительный потенциал. Несмотря на то, что "Лестер" (чемпион АПЛ сезона-2015/16) собирается строить команду именно вокруг него, интерес "Реала" может перевернуть ситуацию.

"Реал" устал от своей дорогой звезды

Ситуация вокруг Винисиуса приобретает особую остроту, если взглянуть на статистику: в прошлом сезоне он сыграл 58 матчей, забил 22 гола и отдал 19 голевых передач.

На данный момент его стоимость на трансферном рынке оценивается в 170 миллионов евро, и это делает его одной из самых обсуждаемых фигур лета. Но в Мадриде чаще говорят о его проблемах за пределами поля.

Напомним, что руководство "Реала", устав от постоянных капризов звезды, решило пойти на жёсткие меры и направило игрока к специалистам.