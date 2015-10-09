Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
В "Реале" устали от капризов суперзвезды и приняли решительные меры

В "Реале" все чаще говорят о том, что поведение Винисиуса Жуниора начинает приносить мадридскому клубу больше проблем, чем пользы, передают Vesti.kz.

В стане "сливочных" не спорят, его талант и влияние на игру неоспоримы, но каждое новое столкновение с арбитрами, соперниками или болельщиками превращаются в скандал, который подрывает имидж мадридцев.

Поэтому руководство "Реала" решило действовать жестко и, по информации Don Balon, бразильца отправили к специалистам, чтобы он получил внешнюю помощь и научился справляться с эмоциями.

Недовольство накопилось и в раздевалке. Многие игроки устали постоянно прикрывать его вспышки и объяснять его поведение, считая его поступки детскими, капризными и вредными для команды.

Ветераны прямо потребовали от Винисиуса пересмотреть свое отношение к футболу и изменить поведение, если он хочет сохранить уважение в коллективе.

Стала известна возможная стоимость билетов на матч "Кайрат" - "Реал"

Ранее президент "Реала" нашел идеального форварда и знает, кем придется пожертвовать ради сделки.
 

