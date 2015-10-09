Звезду "Барсы" за 55 миллионов задвинули на лавку из-за молодого таланта

"Барселона" выдала один из лучших матчей сезона, разгромив "Валенсию" со счётом 6:0 в 4-м туре Ла Лиги. Главным героем встречи стал воспитанник академии клуба Фермин Лопес, который забил два гола и подтвердил свой статус ключевого игрока команды Ханси Флика, передают Vesti.kz.

Прорыв выпускника академии

Как пишет El Nacional, Фермин отличился не только результативностью, но и общей динамикой игры: интенсивность, подключение со второй линии, умение появляться в опасных зонах и решительность у ворот. Тренерский штаб отмечает его дисциплину в прессинге и оборонительных действиях — качества, которые делают его ключевой фигурой в тактической модели Флика.

Давление на Дани Ольмо

Главной "жертвой" прорыва Фермина стал Дани Ольмо. Испанский полузащитник, пришедший прошлым летом из "Лейпцига" за 55 миллионов евро как стратегическое усиление атакующей линии, из-за травм и отсутствия стабильности пока не смог закрепиться в составе. Сейчас, когда Фермин в отличной форме и надёжно играет в основе, Ольмо придётся ждать шанса с лавки запасных или в ротационных матчах.

Решение тренера

Ханси Флик ясно дал понять: Фермин остаётся в стартовом составе, а Ольмо должен доказать, что способен конкурировать за место в основе. Таким образом, "Барселона" получает воспитанника клуба, который играет на уровне звезды и приносит реальный результат команде.