"Лига чемпионов? Я уверен в своих силах". 18-летний вратарь "Кайрата" готов заменить Анарбекова

В центральном матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кайратом" и "Актобе" (1:0) тяжёлую травму получил вратарь алматинцев Темирлан Анарбеков. Вместо него в первом тайме на замену вышел 18-летний голкипер Шерхан Калмурза. В беседе с корреспондентом Vesti.kz юный вратарь рассказал о своём внезапном дебюте в КПЛ и состоянии коллеги.

"Кайрат" одержал минимальную победу (1:0) над принципиальным соперником благодаря голу Дастана Сатпаева.

По словам Калмурзы, он довольно быстро избавился от волнения в игре и в этом ему помогли опытные игроки обороны.

"В начале, конечно, не обошлось без волнения, но, когда уже вошёл в игру, начал подсказывать, руководить, уверенность появилась. Хочу сказать спасибо команде, опытным игрокам за поддержку, за их полную самоотдачу, это мне помогло. Гонка в КПЛ? Каждая игра сейчас как финал, осталось четыре матча и каждый из них будем играть как последний. Сыграю ли со "Спортингом"? Все может быть, пока не могу сказать точно, но буду готовиться, я уверен в своих силах. Каково состояние Анарбекова? Точно не знаю, но хочу выразить ему свою поддержку, надеюсь, он как можно скорее вернётся в строй", - заявил Шерхан.

Калмурза в нынешнем сезоне провёл семь матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге, в то время как игра против "Актобе" стала первой для Шерхана за основную команду "желто-черных" в официальных соревнованиях.

Отметим, что ранее из-за травмы у "Кайрата" также выбыл основной вратарь Александр Заруцкий. После минувшей игры с "Актобе" наставник алматинцев Рафаэль Уразбахтин заявил, что у Анарбекова диагностирован перелом челюсти.

В ночь с 18 на 19 сентября "Кайрат" проведёт первый матч в основном этапе Лиги чемпионов против "Спортинга" в Лиссабоне.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).