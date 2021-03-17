Ни от кого не избавятся? Ждать ли серьезной перестройки в "Барысе" перед новым сезоном в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но в межсезонье должен будет бороться за сохранение основного состава. Возможный вариант заявки на новый розыгрыш турнира - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб проиграл противостояние магнитогорскому "Металлургу" в Кубке Гагарина, а в конце апреля у многих игроков команды истекают контракты. Сложно представить, что в "Барысе" не оставят кого-то из трио голкиперов - на выбор Хенрик Карлссон, Йони Ортио и Сергей Кудрявцев. Возможно, что будут новички, но у кого-то из них должен быть казахстанский паспорт. Предположим даже, что у Кудрявцева будут другие напарники.

Проще с защитниками. У двоих - это Даррен Диц и Егор Шалапов - есть действующие контракты. Самат Данияр с Валерием Ореховым тоже могут остаться, ведь близки к основному составу и должны еще прогрессировать. Еще трое - Алексей Маклюков, Леонид Метальников и Джесси Блэкер - являются игроками основного состава национальной сборной. Близок к этому Виктор Сведберг, если бы не его постоянные травмы.

Что касается Алекса Линтуниеми и Диллона Хетерингтона, то в "Барысе" заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Правда, для этого главным тренером должен остаться Юрий Михайлис, которому они понравились. Еще одним фактором для совместной работы должны стать показатели игроков и их адаптация в команде. Надеемся, что при формировании оборонительного состава будет учтен не только паспорт, но и польза для команды.

В атаке на контракте трое - Никита Михайлис, Роман Старченко и Аркадий Шестаков. Скорее всего, что к ним присоединятся и еще несколько игроков - Кирилл Панюков, Павел Акользин, Дмитрий Гурков, Максим Мусоров, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Алихан Асетов и Кертис Волк. Все они заиграны за сборную Казахстана, а некоторые на ведущих ролях в основном составе клуба, поэтому без них нельзя.

Контрактные условия еще одной группы игроков будет выполнить сложнее. Некоторые, как Якоб Лилья или Линус Виделль, будут рассчитывать на улучшенное предложение, а Фил Варон может получить более интересный контракт из других команд. Только с Мэттом Фрэттином все проще, ведь сам игрок должен понимать, что сезон у него не получился успешным. Эпизодические включения канадца - это не то, для чего его приглашали в "Барыс".

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Таким образом, если в клубе найдут варианты для удовлетворения финансовых потребностей всех необходимых игроков, то предположим, что сохранят в составе практически всех. Кто может уйти? Естественно, в первую очередь, это легионеры, ведь не раз бывало, что контракты от "Барыса" перебивали другие клубы Лиги и игроки переходили туда. Заметные изменения могут быть во вратарской линии и в нападении. Надеемся, что они только усилят столичную команду.

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Напомним, "Барыс" финишировал шестым в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф завершил борьбу уже в первом круге. В клубе рассказали о формировании бюджета на новый сезон и переговорах с игроками. Также была затронута тема дальнейшего сотрудничества с тренерским штабом и названы исполнители, которых бы хотели сохранить в команде.

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