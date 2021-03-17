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Звезда "Ак Барса" и легенда "Барыса". Почему сборной Казахстана не нужно ждать Найджела Доуса

Форвард продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

Звезда "Ак Барса" и легенда "Барыса". Почему сборной Казахстана не нужно ждать Найджела Доуса
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Экс-капитан "Барыса" Найджел Доус может поехать на чемпионат мира в Латвию со сборной Казахстана, но в последнее время он не показывал своих лучших выступлений за национальную команду. О звездном форварде - в материале корреспондента Vesti.kz.

36-летний Доус в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает почти десять лет. На его счету более 500 очков в турнире за разные клубы, а национальной сборной он выбрал Казахстан. Почему? Нападающий хотел поехать на Олимпийские игры, ведь в элитном раунде мировых чемпионатов он уже бывал. Не мешал выбору Доуса даже статус команды, которая обречена пробиваться на крупные старты через отборы. 

Форвард приезжал и делал свое дело. В прошлый раз блеснул четыре года назад, когда с девятью (5+4) очками выиграл бомбардирскую гонку в первом дивизионе и тащил сборную в элитный дивизион. Но 11 очков не хватило, чтобы войти в дуэт сильнейших и пройти квалификацию: помимо Австрии, впереди оказалась сенсационная команда Южной Кореи.

"Девятый" номер еще сезон отыграл за "Барыс", а затем поехал помогать "Автомобилисту" бороться за Кубок Гагарина и приостановил карьеру за сборную Казахстана. Откликнулся лишь на олимпийский отбор, который проходил в Нур-Султане два года назад. Но опытный форвард был не так ярок и продуктивен, а Казахстан на своем льду проиграл Польше.

И вот новый заход. Доус не отказался приехать в сборную, но ему с казанским "Ак Барсом" предстоит долгий путь в Кубке Гагарина. Не будут его беречь и конкуренты, ведь нападающий проводит очередной сезон с 30 очками и больше. А если учесть, что он никогда прежде не был так близок к главному трофею Лиги, то может сыграть и "на уколах".

В такой ситуации его приезд на чемпионат мира практически исключен. Возможно, что это пойдет на пользу национальной команде. Опытнейший нападающий может внести свой вклад, но вряд ли он так же голоден и агрессивен, как прежде. В казанском клубе напарники способны создать Доусу 100-процентный голевой момент из ничего, а в сборной ему придется искать шансы самостоятельно.

Олимпийский отбор двухлетней давности показал, что экс-капитан "Барыса" не готов сыграть с партнерами в один хоккей. Он просто выпадал из игры. Мастерство и голевое чутье никуда не делись. Ушла игровая органичность. За неделю или две наиграть такое маловероятно, можно лишь приблизиться к этому. Поэтому национальной сборной не нужно ждать Доуса, нужно идти дальше. 

Доус в сборной, легионеры и казахстанцы. Как в "Барысе" решают контрактные вопросы перед ЧМ и новым сезоном в КХЛ

Напомним, ранее было определено расписание игр сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Возглавит национальную команду Юрий Михайлис, который в дебютный сезон в КХЛ вывел "Барыс" в плей-офф турнира.

Оставить, нельзя потерять. Несколько важных игроков в "Барысе", которые могут уйти из команды

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Доус Найджел Ак Барс

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