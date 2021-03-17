Экс-форвард "Барыса" вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир

Казахстанский форвард Евгений Рымарев с "Югрой" из Ханты-Мансийска вышел в полуфинал Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а 32-летний экс-нападающий "Барыса" набрал восемь очков. О кандидате в национальную сборную - в материале корреспондента Vesti.kz.

В плей-офф турнира "Югра" с Рымаревым вышла в статусе победителя регулярного чемпионата и стартовала с победы над "Динамо" из Московский области в пяти матчах (4:1). Казахстанец набрал шесть (3+3) очков, а в третьем матче серии забил победный гол в овертайме (4:3 ОТ).

Во втором круге "Югра" победила "Химик" из Воскресенска. Фаворит выиграл противостояние за четыре матча, а Рымарев отметился только тремя голевыми передачами. Поучаствовал казахстанец в решающей атаке третьего матча серии: "88-й" номер ассистировал в комбинации, которая привела к победе в овертайме (4:3 ОТ).

Вместе с регулярным чемпионатом Рымарев набрал 35 (14+21) очков, а в полуфинале плей-офф сыграет с оставшейся командой с самым низким посевом в турнире. Это новокузнецкий "Металлург" (шестое место) или питерское "Динамо" (седьмое место). Первые уже прошли в следующий раунд, а "Динамо" выигрывает в серии у "Нефтехимика" из Альметьевска (2:1).

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