Максим Мусоров
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
32
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
64
Гол + Пас
13+9
Удаления, мин
24
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Барыс (юн)
Игры
4
Гол + Пас
6+4
Удаления, мин
12
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Барыс
Игры
15
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
19
Гол + Пас
11+13
Удаления, мин
6
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
18
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
7
Гол + Пас
4+2
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Команда
Барыс
Игры
21
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
6
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
6
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
Барыс
Игры
11
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Номад
Игры
17
Гол + Пас
8+4
Удаления, мин
2
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
4+5
Удаления, мин
2
Чемпионат мира 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
28
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
20
Гол + Пас
5+15
Удаления, мин
4
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
6
Гол + Пас
4+5
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Qazaqstan Hockey Open 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат мира 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
26
Гол + Пас
6+18
Удаления, мин
10
Зимняя Универсиада 2025
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
5
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
25
Гол + Пас
10+16
Удаления, мин
18
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+6
Удаления, мин