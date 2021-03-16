В "Барысе" рассказали о бюджете на новый сезон и привлечении спонсоров

Президент "Барыса" Борис Иванищев рассказал о формировании бюджета на следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанской команде ранее уже сокращали бюджет, а Иванищев говорил о возможном привлечении дополнительных источников финансирования.
"Бюджет на рассмотрении. Больше он не будет, но нам никто не мешает зарабатывать деньги. Будем искать спонсоров. Идет этап перехода с одной организации в другую", - поделился Иванищев.
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Напомним, казахстанский клуб "Барыс" досрочно выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, а у практически всего основного состава в конце апреля истекают контракты. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.
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