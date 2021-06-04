Казахстанский клуб "Барыс" еще не отказался от возможности продлить соглашение с канадским форвардом Мэттом Фрэттином и несколькими дебютантами сборной Казахстана. О последних изменениях - в материале корреспондента Vesti.kz.

Последним столичный клуб покинул Антон Сагадеев, который признался, что прошедший сезон бы себе в актив не занес. Замену ему еще не подобрали, но с его уходом может увеличиться игровое время Дмитрия Гуркова, пока еще сохраняющего шанс остаться в Нур-Султане.

К двум шведским новичкам, Олле Альсингу и Эрику Мартинссону, все еще может присоединиться Виктор Сведберг, ведь "Барыс" об его уходе не объявлял. Ожидаем, что кто-то из национальной сборной также присоединиться к казахстанскому клубу.

Игроки, которые еще могут остаться в "Барысе":

1. Виктор Сведберг (контракт истек и игрок может уйти - предположительно в ЦСКА);

2. Мэтт Фрэттин (контракт истек, но клуб не попрощался);

3. Валерий Орехов (получил предложение, но еще не принял решение);

4. Никита Клещенко (получил предложение, но еще не принял решение);

5. Дмитрий Гурков (получил предложение, но еще не принял решение);

6. Максим Мусоров (получил предложение, но еще не принял решение).

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ

Напомним, столичный "Барыс" серьезно обновит состав перед стартом нового сезона в КХЛ, ведь команду покинули несколько игроков основной ротации. Параллельно стало известно, что в клубе есть задолженности по зарплате и премиям.

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