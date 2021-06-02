Форвард "Барыса" и сборной Казахстана прокомментировал переход в "Локомотив"

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана Антон Сагадеев высказался в комментарии корреспонденту Vesti.kz о своем переходе в ярославский "Локомотив" и дал оценку игре национальной команды на чемпионате мира в Риге.

27-летний нападающий отыграл за столичный клуб в пяти сезонах КХЛ, набрав 53 (23+30) в 246 матчах. Принимал участие Сагадеев и в ЧМ-2021, отметившись двумя голевыми передачами. Новый сезон КХЛ он начнет в Ярославле.

- Так получилось. Вышли на меня агенты с предложением. Я рад, что оказался там, - поделился игрок, - сказал он о переходе в "Локомотив".

- Эмоционально подготовился к переходу?

- Конечно, последний год был не совсем удачный. Я провел его не так, как должен был. Для меня это новый шаг. Думаю, все будет хорошо.

- Чемпионатом мира довольны?

- В целом, должны были лучше сыграть. Потенциал у нас был. Не совсем его реализовали. Думаю, может быть лучше.

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Напомним, хоккеисты сборной Казахстана вернулись в Нур-Султан после чемпионата мира в Риге. Ранее были названы лучшие игроки национальной сборной на историческом мировом турнире.

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