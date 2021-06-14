Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021

Vesti.kz продолжают традиционную рубрику "Гол тура". Предлагаем в очередном выпуске выбрать лучшее взятие ворот в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший можно по этой ссылке.

Вагнер Лав ("Кайрат")

Бразильский форвард в матче с "Таразом" прервал безголевое молчание, длившееся с третьего тура, когда он в последний раз огорчил именно жамбылцев. Было это 5 апреля.

В прошедшем матче Вагнер открыл счет на 11-й минуте, пробив в касание после передачи с фланга. "Кайрат" победил в этой встрече с "сухим" результатом 2:0.

Руслан Есимов ("Кызыл-Жар")

Для правого защитника "Кызыл-Жара" это первый гол в составе петропавловцев. Есимов отличился на 89-й минуте матча с "Шахтером", забив единственный и победный мяч на 89-й минуте. Игрок северян эффектно пробил в угол из-за пределов штрафной.

Неманья Николич ("Тобол")

Сербский форвард "Тобола" в центральном матче тура с "Астаной" открыл счет прекрасным ударом головой. Николич отличился на 29-й минуте. Но, к сожалению для костанайцев, его гол не стал победным - "Астана" в конце первого тайма сумела отыграться - 1:1.

Жоао Пауло ("Ордабасы")

Форвард "Ордабасы" прервал семиматчевую безвыигрышную серию своего клуба. Бразилец на 92-й минуте встречи с "Акжайыком" принес победу шымкентцам (1:0), эффектно пробив издалека в верхний угол ворот.

Шафик Тигруджа ("Каспий")

Игрок "Каспия" забил, наверное, самый красивый гол тура. Тигруджа отличился на 18-й минуте матча с "Жетысу", нанеся удар метров с 30 в "девятку" ворот талдыкорганцев. Для актаусцев этот мяч стал победным - 1:0.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

14 тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".

Матчи 15-го тура прошли 12 и 13 июня. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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