Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021

Отдайте свой голос лучшему взятию ворот.

Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021
Шафик Тигруджа. Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Vesti.kz продолжают традиционную рубрику "Гол тура". Предлагаем в очередном выпуске выбрать лучшее взятие ворот в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший можно по этой ссылке.

Вагнер Лав ("Кайрат")

Бразильский форвард в матче с "Таразом" прервал безголевое молчание, длившееся с третьего тура, когда он в последний раз огорчил именно жамбылцев. Было это 5 апреля.

В прошедшем матче Вагнер открыл счет на 11-й минуте, пробив в касание после передачи с фланга. "Кайрат" победил в этой встрече с "сухим" результатом 2:0.

Руслан Есимов ("Кызыл-Жар")

Для правого защитника "Кызыл-Жара" это первый гол в составе петропавловцев. Есимов отличился на 89-й минуте матча с "Шахтером", забив единственный и победный мяч на 89-й минуте. Игрок северян эффектно пробил в угол из-за пределов штрафной.

Неманья Николич ("Тобол")

Сербский форвард "Тобола" в центральном матче тура с "Астаной" открыл счет прекрасным ударом головой. Николич отличился на 29-й минуте. Но, к сожалению для костанайцев, его гол не стал победным - "Астана" в конце первого тайма сумела отыграться - 1:1.

Жоао Пауло ("Ордабасы")

Форвард "Ордабасы" прервал семиматчевую безвыигрышную серию своего клуба. Бразилец на 92-й минуте встречи с "Акжайыком" принес победу шымкентцам (1:0), эффектно пробив издалека в верхний угол ворот.

Шафик Тигруджа ("Каспий")

Игрок "Каспия" забил, наверное, самый красивый гол тура. Тигруджа отличился на 18-й минуте матча с "Жетысу", нанеся удар метров с 30 в "девятку" ворот талдыкорганцев. Для актаусцев этот мяч стал победным - 1:0.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

14 тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".

Матчи 15-го тура прошли 12 и 13 июня. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.  

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Голы недели голы КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Каспий Кызыл-Жар СК Тараз ФК Актобе ФК Атырау ФК Туран ФК Акжайык ФК Кайсар ФК Кенесов Арман Лав Вагнер Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:05
Футбол

Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021
Сегодня
17:08
Футбол

"Это полная лабуда". В клубе РПЛ прокомментировали новости о переходе Дмитрия Шомко
Сегодня
15:32
Футбол

Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ
Сегодня
15:05
Футбол

Назван лучший футболист месяца в чемпионате Казахстана
Сегодня
14:46
Футбол

Тренер "Тараза" нашел объяснение поражению в матче с "Кайратом"
Сегодня
14:27
Футбол

"Благодарен руководству за доверие". Новый тренер "Кайрата" - о первой победе после ухода Шпилевского
Сегодня
11:21
Футбол

"Пихал матом". Масудов объяснился за свое поведение в дебютном матче на посту тренера "Актобе"
Сегодня
11:02
Футбол

Беларусь журналисі Андрей Бондаренко: "Қайрат" чемпиондығы Алексей Шпилевскийге байланысты болған жоқ
Сегодня
10:52
Футбол

Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ
Сегодня
09:45
Футбол

19-летний новичок дебютировал за "Кайрат" в матче КПЛ
Сегодня
08:54
Футбол

Экс-рулевой "Астаны" признан лучшим тренером месяца в европейском чемпионате
Сегодня
07:22
Футбол

Бабаян высказался об упущенной победе и рассказал о провокации со стороны "Астаны"
Вчера
23:01
Футбол

Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб
Вчера
22:52
Футбол

Последняя команда КПЛ продлила безвыигрышную серию до 11 матчей
Вчера
22:27
Футбол

"Кайрат" подписал 19-летнего воспитанника "Алтая"
Вчера
22:03
Футбол

Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам "Тобола" о своем уходе
Вчера
20:59
Футбол

"Кайрат" одержал победу в первом матче с новым тренером
Вчера
20:51
Футбол

Пенальти спас "Астану" от поражения в матче с "Тоболом"
Вчера
20:23
Футбол

Игроки "Тараза" и "Кайрата" почтили память Станислава Лунина
Вчера
18:41
Футбол

Новый тренер "Кайрата" назвал состав на свой первый матч в КПЛ
Вчера
17:47
Футбол

"Шахтеру" в ближайшее время должны вернуть три очка
Вчера
15:30
Футбол

"Наши усилия вознаграждены". Принесший "Ордабасы" долгожданную победу Жоао Пауло - о матче КПЛ
Вчера
08:05
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астана" - "Тобол", "Тараз" - "Кайрат" и еще одной встречи 15-го тура КПЛ
12 июня
22:58
Футбол

"Шахтер" проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета
12 июня
21:54
Футбол

Жоао Пауло забил на 92-й минуте и принес "Ордабасы" первую победу за шесть матчей
12 июня
20:52
Футбол

"Актобе" обыграл "Атырау" и одержал первую победу после прихода Масудова
12 июня
19:58
Футбол

"Жетысу" проиграл "Каспию" в матче с незабитым пенальти и прервал победную серию
12 июня
17:48
Футбол

Стала известна роль Бердыева в "Кайрате"
12 июня
16:27
Футбол

"Ордабасы" остался без денег. Клуб откажется от легионеров
12 июня
14:33
Футбол

Клубу КПЛ рекомендовали подписать Абата Аймбетова и еще двух кандидатов в сборную Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика