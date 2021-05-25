Удар с разворота, прямой со штрафного в девятку и парашют от Суюмбаева. Выбираем лучший гол 13-го тура КПЛ-2021

В очередном выпуске рубрики "Гол тура" Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего взятия ворот в рамках 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.

Давид Караев ("Каспий")

Нападающий "Каспия" демонстрирует стабильную результативность. На счету Караева шесть мячей.

На сей раз форвард актаусцев поразил ворота "Акжайыка". Караев на 67-й минуте при подаче углового быстрее всех сориентировался в штрафной соперника, сначала приняв мяч, а затем пробив в угол. Так, счет стал 2:0 в пользу "Каспия". Актаусцы выиграли встречу со счетом 3:0.

Адам Адахаджиев ("Жетысу")

Полузащитник "Жетысу" не так давно уже отметился красивым голом в чемпионате, победив в опросе среди читателей Vesti.kz. Теперь Адахаджиев отличился в матче с "Кайсаром" (2:0). На 31-й минуте он открыл счет, сильно и точно пробив со штрафного в верхний угол ворот.

Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")

Капитан "Кайрата" в матче с "Астаной" (1:1) спас свою команду от поражения. На 91-й минуте Суюмбаев подкараулил вынос мяча из штрафной и с лету пробил по пустым воротам.

Асхат Тагыберген ("Тобол")

Полузащитник "Тобола" в очередной раз продемонстрировал умение бить издалека. В поединке с "Шахтером" Тагыберген на 30-й минуте, получив мяч перед штрафной соперника, точно и сильно пробил в ближний угол ворот "горняков". Это был первый из двух голов футболиста в этом матче.

Руслан Сахалбаев ("Каспий")

36-летний ветеран "Каспия" на 94-й минуте матча с "Акжайыком" установил окончательный счет в пользу своего клуба - 3:0. Сахалбаев, уже находясь в штрафной уральцев, обыгрался с партнером и пробил в верхний угол.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

Матчи 13-го тура прошли 23 и 24 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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