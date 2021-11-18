"Тобол" намерен сохранить 13 игроков. Кого переподпишет чемпион КПЛ-2021?

Сразу у нескольких лидеров "Тобола" истекают контракты в этом году и теоретически ответный матч 1/2 финала Кубка Казахстана с "Шахтером" может стать последним для них в клубе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них.

По именам это очень солидный подбор исполнителей. По данным Transfermarkt, соглашения в этом году заканчиваются у Александра Мокина, Сергея Малого, Александра Марочкина, Алексы Амановича, Асхата Тагыбергена, Жереми Манзорро, Руслана Валиуллина, Самата Жарынбетова, Серикжана Мужикова, Азата Нургалиева, Тони Силвы, Зорана Тошича, Игоря Сергеева и Элгуджи Лобжанидзе.

По сути, это вся чемпионская обойма. Очевидно, что со многими из них контракты будут продлены. Как стало известно Vesti.kz, руководство клуба намерено сохранить многих игроков в составе на следующий сезон. По информации источника, близкого к ситуации, список из 13 фамилий уже представлен руководству области.

Впрочем, есть неофициальная информация о возможном переходе Марочкина в "Актобе". Отметим, что оборона "Тобола" в нынешнем сезоне во главе с 40-летним Мокиным стала лучшей в КПЛ - всего 18 пропущенных голов. Голкипер костанайцев сыграл во всех 26 матчах чемпионата. Малый, Марочкин и Аманович также очень часто появлялись на поле - первые двое провели по 25 матчей, а серб с гражданством Северной Македонии 24 раза появлялся на поле. Малый по итогам сезона был признан лучшим защитником.

Атака также проявила себя наилучшим образом. Команда отличилась 54 раза и стала самой результативной в лиге. Роль Тагыбергена, Мужикова, Нургалиева и других в этом переоценить весьма трудно.

Кстати, из всех перечисленных первый поединок 1/2 финала Кубка Казахстана может стать последним в "Тоболе" для Жарынбетова. Ответную встречу с "Шахтером" он пропускает из-за перебора желтых карточек. Казахстанский футболист является одним из старожилов клуба - на протяжении пяти лет выступал за костанайцев. За это время он собрал все комплекты наград. Кроме того, в нынешнем году Жарынбетов дебютировал за сборную Казахстана, проведя в ее составе три матча.

В текущем сезоне он является одним из лидеров клуба по проведенным поединкам в чемпионате Казахстана. 27-летний игрок 24 раза появлялся на поле, забил один гол и сделал два ассиста.

Наконец, отметим, что наставник клуба Александр Москаленко, признанный лучшим тренером страны, по неофициальной информации, покинет "Тобол". Впрочем, костанайцы сделали заявление по этому поводу. Вероятно, чемпионы Казахстана на следующий сезон сумеют сохранить костяк команды и постараются отстоять титул.

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Напомним, "Тобол" в первом матче 1/2 финала Кубка Казахстана уступил "Шахтеру" со счетом 2:5. Ответный поединок запланирован на 21 ноября в Костанае.

Фото: ФК "Тобол"©