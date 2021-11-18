Тренер "Тобола" стал обладателем нового приза от ПФЛК

Профессиональная футбольная лига Казахстана продолжает подводить итоги сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Начиная с этого года она учредила приз имени Леонида Остроушко, который отныне будет ежегодно вручаться лучшему тренеру страны по итогам сезона.

Как отмечает пресс-служба ПФЛК, первым лауреатом данной премии стал наставник "Тобола" Александр Москаленко.

Москаленко начинал сезон в качестве ассистента главного тренера костанайской команды, в еврокубках работал с приставкой "и. о.", а чемпионство с "Тоболом" выиграл уже на правах главного тренера. При Москаленко костанайцы выиграли Olimpbet-Суперкубок Казахстана и вышли в полуфинал Olimpbet-Кубка Казахстана. Помимо этого, сумели пройти в рамках Лиги конференций УЕФА один из сильнейших клубов Хорватии - "Хайдук".

Второе место в опросе занял еще один казахстанский специалист - Андрей Карпович из "Кызыл-Жар СК", который занял четвертое место в завершившемся чемпионате.

Тройку замкнул наставник "Каспия" Срджан Благоевич. Под его руководством актауский клуб финишировал на восьмом месте, продемонстрировав на протяжении сезона зрелищный и атакующий футбол.