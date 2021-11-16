Чемпион Казахстана по футболу решил судьбу главного тренера

Главный тренер "Тобола" Александр Москаленко покинет костанайский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Москаленко сообщили в клубе, что с ним не будет продлен контракт. Тренер находится в поиске нового места работы.

45-летний специалист стал главным тренером костанайского клуба летом текущего года после ухода Григория Бабаяна. Под его руководством "желто-зеленые" впервые за 11 лет стали чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что "Тобол" начал поиски нового главного тренера. Однако в самом клубе эту информацию опровергли.