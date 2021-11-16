"Тобол" после чемпионства решил сменить главного тренера

Костанайский "Тобол" планирует сменить главного тренера, сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL". По данным паблика, на место казахстанского специалиста Александра Москаленко планируют пригласить иностранного специалиста.

"По имеющейся у нас информации, руководство Костанайской области планирует пригласить на пост главного тренера ФК "Тобол" специалиста-иностранца. Точнее занимается его поисками. Это делается под Лигу чемпионов УЕФА. Аким области Архимед Мухамбетов как никто другой понимает, что выход в групповую стадию любого еврокубка легче всего дается через ЛЧ. Достаточно пройти два раунда, и евроосень клубу обеспечена. Даже проход одного раунда дает команде несколько конкурентных преимуществ", - пишет канал.

Напомним, Москаленко возглавил "Тобол" 1 августа после ухода Григория Бабаяна. В КПЛ-2021 команда стала чемпионом и в следующем сезоне будет представлять Казахстан в Лиге чемпионов.