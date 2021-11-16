"Тобол" сделал заявление о поиске нового главного тренера

ФК "Тобол" сделал заявление о поисках нового главного тренера, сообщают Vesti.kz.

Ранее один из пабликов написал, что в клубе решили заменить Александра Москаленко на иностранного специалиста, так как предстоит выступление в Лиге чемпионов.

"Футбольный клуб "Тобол" заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и наш клуб не ведет поиск кандидатов на пост главного тренера", - говорится в сообщении костанайцев.

Напомним, в КПЛ-2021 "Тобол" стал чемпионом и в следующем сезоне будет представлять Казахстан в Лиге чемпионов. Москаленко возглавил клуб в августе после ухода Григория Бабаяна.