|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Акжайык
|
17
|
4+0
|
|
2
|
|1045
|4 (18)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык-М
|
18
|
3+0
|
|
|
|811
|12 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Акжайык-М
|
12
|
|
|
|
|745
|12 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|10
|6 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Акжайык-М
|
11
|
3+0
|
|
|
|407
|1 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Акжайык
|
24
|
2+0
|
|
|
2
|1232
|5 (15)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Акжайык
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Акжайык
|
3
|
|
|
|
|254
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Акжайык
|
8
|
2+0
|
|
|
|278
|1 (13)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|26
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Акжайык
|
30
|
2+1
|
|
1
|
|1993
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат мира 2018
|Казахстан
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
17
|
2+2
|
|
2
|
|1505
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Акжайык
|
12
|
2+0
|
|
1
|
1
|862
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|29
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
29
|
1+3
|
|
4
|
|1964
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
32
|
1+2
|
|
3
|
|2814
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
4
|
0+1
|
|
1
|
|295
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
2
|
|
|
1
|
|119
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
13
|
1+1
|
|
2
|
|1103
|2 (12)
|Товарищеские матчи 2021
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|46
|Суперкубок Казахстана 2021
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|121
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
17
|
3+0
|
|
5
|
|1527
|1 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
3
|
2+0
|
|
|
|263
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
2
|
0+1
|
|
|
|180
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Тобол
|
4
|
|
|
2
|
|360