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Футбол

Руслан Валиуллин (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Тобол зщ 17
Казахстан зщ
Дата рождения
9 сентября 1994 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
178
Вес, кг
76
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Акжайык

17

4+0

2

1045 4 (18)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Акжайык-М

18

3+0

811 12 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Акжайык-М

12

745 12 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Акжайык

1

10 6 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Акжайык-М

11

3+0

407 1 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Акжайык

24

2+0

2

1232 5 (15)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Акжайык

1

1+0

90
Кубок Казахстана по футболу 2015 Акжайык

3

254
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Акжайык

8

2+0

278 1 (13)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

1

26 4 (5)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Акжайык

30

2+1

1

1993 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Акжайык

1

90
Чемпионат мира 2018 Казахстан

6 (6)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

17

2+2

2

1505 9 (12)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Акжайык

12

2+0

1

1

862 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Акжайык

1

29
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

29

1+3

4

1964 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

1

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол

32

1+2

3

2814 4 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Тобол

4

0+1

1

295
Лига Европы 2019/20 Тобол

2

1

119
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тобол

13

1+1

2

1103 2 (12)
Товарищеские матчи 2021 Казахстан

1

46
Суперкубок Казахстана 2021 Тобол

2

121
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Тобол

17

3+0

5

1527 1 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

3

2+0

263 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Тобол

2

0+1

180 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Тобол

4

2

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