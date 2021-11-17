Игроки "Шахтера" могут не выйти на матч Кубка Казахстана с "Тоболом". В команде зреет бунт

Футболисты карагандинского "Шахтера" из-за долгов по зарплате и премиальным могут бойкотировать ответный матч Кубка Казахстана против "Тобола". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По его информации, в команде зреет бунт. Игрокам должны зарплату за сентябрь и октябрь. А задолженность по премиальным составляет почти полсезона.

При этом отмечается, что в прошлом году перед футболистами несколько раз не рассчитались по зарплате вовремя. Ее выплатили только в апреле этого года. Причем и в 2021-м наблюдались постоянные задержки по два-три месяца.

Как информирует источник, пока состоялось только одно собрание, на котором руководство клуба объявило футболистам, что денег, обещанных к середине ноября, не будет. И когда ждать выплат - неизвестно.

Сейчас большая группа футболистов обсуждает возможность бойкота матча с "Тоболом". Но пока в команде нет единого мнения по этому поводу из-за соглашательской позиции карагандинских игроков. И окончательно все решится накануне матча.

Напомним, "Шахтер" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана разгромил "Тобол" со счетом 5:2. Ответная встреча запланирована на 21 ноября в Костанае. В случае выхода в финал и победы в турнире карагандинцы гарантируют себе участие в еврокубках на следующий сезон.

В КПЛ-2021 "Шахтер" занял седьмое место. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.