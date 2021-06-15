Димаш Тулегенов

Столичная "Астана" продолжает лидировать в OLIMPBET-чемпионате Казахстана после 15 проведенных туров. У команды Андрея Тихонова наблюдается определенный спад в последних матчах, хотя они и были проведены против остальных клубов текущей топ-4. Тренер часто говорит о нехватке игроков и короткой скамейке. Корреспондент Vesti.kz изучил замены в исполнении Тихонова, а также определил, насколько неполноценен резерв "сине-желтых".

В 15 турах КПЛ Тихонов использовал одного вратаря, а также полевых игроков в количестве 21. Один из них уже покинул клуб - это Дорин Ротариу, а защитник Вараздат Ароян проводит последний месяц в Нур-Султане перед переходом в испанский "Кадис".

Во вратарской линии у Дмитрия Непогодова и близко нет никаких конкурентов. Опытный страж ворот, будем честны, проводит отличный сезон, достойно заменяя многолетнего капитана столичных Ненада Эрича. На его счету шесть сухих матчей и большое количество важных спасений.

Во всех матчах Тихонов использовал 56 замен - это 74,6 процента от общего количества возможных (75 - по пять в каждой игре). Можно заметить, что тренер дает играть молодым исполнителям чаще, если результат игры уже сделан. Так было в играх с "Атырау" (6:2), "Кайсаром" (5:2) и других встречах.

Но в матчах, где очень важно сыграть надежно, тренерский штаб практически не рискует. В последней встрече против "Тобола" российский специалист совершил лишь одну перестановку, заменив Абата Аймбетова на Романа Муртазаева. И это при счете 1:1, когда в атаке мог бы помочь Семир Смайлагич либо кто-то из молодых и голодных до игр нападающих.

Да, можно сказать, что у "Астаны" сейчас определенные кадровые проблемы ввиду травм двух основных защитников - Арояна и Жарко Томашевича. Но при этом в заявке стабильно присутствуют еще около семи-восьми игроков, пусть большая часть из которых и местные воспитанники.

Чаще всех выходит на замену у Тихонова именно Муртазаев. Он провел все 15 матчей в КПЛ-2021, но в 12 случаях выходил на замену. Проведя на поле суммарно 487 минут, он набрал пять очков по системе "гол+пас" (четыре взятия ворот и одна голевая передача), а это в среднем гол либо ассист каждые 97 минут.

Второй выбор тренера - многострадальный Смайлагич, все еще не забивший ни одного гола в официальных матчах. Босниец девять раз выходил по ходу встречи, но ничем не отметился. Всего у него 11 игр и 288 проведенных минут. Каждый матч в среднем 26 минут.

Также к более-менее часто заменяющим можно отнести полузащитников Исламбека Куата и Султана Сагнаева. Шесть встреч Куат сыграл в старте, а еще семь раз вышел на замену. Он, как и Макс Эбонг, курсирует между скамейкой и стартом. А вот 21-летний Сагнаев все восемь раз появлялся на поле со скамейки запасных, но это всего сто минут на газоне.

В крайних ситуациях Тихонов дает поиграть Саги Совету и Марку Гурману - по четыре выхода на замену. Еще трижды появлялся со скамейки Эбонг, но чаще он начинает матчи с первых минут - шесть раз.

Молодые Владислав Прокопенко (два выхода на замену), Лев Скворцов и Станислав Басманов (оба - по одному) суммарно провели в матчах КПЛ 16 минут.

Совсем без практики в основной команде еще два вратаря - Александр Заруцкий и Данил Подымский, а также четыре полевых футболиста, которые входили в заявку как минимум в двух матчах - Мади Жакипбаев, Мейрамбек Калмырза, Алдаир Адилов и Жаслан Каиркенов. Последний уже был отдан в аренду в "Атырау".

В следующем туре, 18 июня, "Астана" на выезде сыграет как раз с "Атырау". Тихонов не сможет рассчитывать на защитника Томашевича, которого не будет еще около месяца, под вопросом участие его партнера по амплуа Арояна. Также по причине перебора желтых карточек не сыграют Антонио Рукавина и Валерий Чуперка.

Получается, что тренерский штаб рискует остаться без четырех игроков стартовой обоймы. В таком случае на скамейке у столичных останутся исключительно молодые, которым Тихонов не особо доверяет. Вполне возможно, что кто-то из них вообще появится в основе. К примеру, Скворцов выступает на позиции правого защитника, а там не будет Рукавины. Да, его может заменить Бейсебеков, но тот будет еще нужнее в центре обороны.

Предстоящая игра должна стать настоящей проверкой для тех, кому не спешит давать игровое время тренер. Это будет вынужденная мера, и, быть может, кто-то сможет приятно удивить российского рулевого. А уже через месяц, когда будут начинаться еврокубки, клубу предстоит серьезно подумать над усилением и трансферами. После ухода Арояна и возможной потери Аймбетова (по причине окончания срока аренды) команде будет еще сложнее.

Напомним, что лучшим футболистом КПЛ в мае был признан полузащитник "Астаны" Марин Томасов. На счету 33-летнего хорвата девять голов и восемь ассистов в 14 матчах внутреннего первенства.

Фото: ФК "Астана"©️

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