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Футбол

Данил Подымский (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Астана вр 31
Астана-М вр 31
Дата рождения
5 июня 1998 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
190
Вес, кг
81
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-17)

2

90 18 (68)
"Кубок Развития" Литва-2014 для юношеских сборных U-16 Казахстан (U-16)

3

270 3 (4)
Caspian Cup (U-17) 2014 Казахстан (U-17)

3

-11

270 3 (3)
7-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2014 Казахстан (U-17)

3

-1

270 2 (3)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

-15

270 4 (4)
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-19)

3

180
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016 Казахстан (U-18)

4

-8

+0/-2

292 3 (5)
Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

8

-17

675 5 (14)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

-11

180 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

1

45
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-20)

1

Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-20)

1

-3

90
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Астана

1 (12)
Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

21

-40

1690 14 (16)
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-21)

Кубок Казахстана по футболу 2018 Алтай УК

2

-3

180 2 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Алтай УК

18

-11

1620 4 (12)
Суперкубок Казахстана 2019 Астана

Премьер-Лига Казахстана 2019 Астана

1 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

1

90 2 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Астана-М

5

-9

1

450 13 (14)
Суперкубок Казахстана 2021 Астана

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Астана

2 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Астана-М

7

-10

580 2 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Астана

1

-3

90 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Астана

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Астана

1 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Астана

1

-3

90 1 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Астана-М

4

-6

+1/-1

316 11 (14)
Лига конференций 2022/23 Астана

Суперкубок Казахстана 2023 Астана

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Астана

1 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Астана

UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Астана-М

4

-8

+0/-1

338 15 (15)

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