|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|90
|18 (68)
|"Кубок Развития" Литва-2014 для юношеских сборных U-16
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (4)
|Caspian Cup (U-17) 2014
|Казахстан (U-17)
|
3
|
-11
|
|
|
|270
|3 (3)
|7-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2014
|Казахстан (U-17)
|
3
|
-1
|
|
|
|270
|2 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
-15
|
|
|
|270
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|180
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016
|Казахстан (U-18)
|
4
|
-8
|
+0/-2
|
|
|292
|3 (5)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
8
|
-17
|
|
|
|675
|5 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
-11
|
|
|
|180
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|
|
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-20)
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
21
|
-40
|
|
|
|1690
|14 (16)
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Алтай УК
|
2
|
-3
|
|
|
|180
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Алтай УК
|
18
|
-11
|
|
|
|1620
|4 (12)
|Суперкубок Казахстана 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
5
|
-9
|
|
1
|
|450
|13 (14)
|Суперкубок Казахстана 2021
|Астана
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
|
|
|
|
|2 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Астана-М
|
7
|
-10
|
|
|
|580
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Астана
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Астана
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Астана-М
|
4
|
-6
|
+1/-1
|
|
|316
|11 (14)
|Лига конференций 2022/23
|Астана
|
|
|
|
|
|Суперкубок Казахстана 2023
|Астана
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Астана
|
|
|
|
|
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Астана-М
|
4
|
-8
|
+0/-1
|
|
|338
|15 (15)