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Рожденные в 2000-х, или кто из молодых игроков может проявить себя в КПЛ-2021

Отметили футболистов каждой команды.

Рожденные в 2000-х, или кто из молодых игроков может проявить себя в КПЛ-2021
Максим Самородов. Фото: ФК "Актобе"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новый сезон - это не только много интересных матчей и красивых голов, но и появление на горизонте молодых футболистов, для которых этот год станет прорывным. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание составам команд-участниц OLIMPBET-чемпионата Казахстана, отметив многообещающих игроков, способных показать себя с хорошей стороны в стартовавшей кампании КПЛ

Ввиду того, что количество молодых футболистов в клубах разнится, было принято решение выбрать из каждой команды по одному игроку. Рассматривались только те футболисты, которые родились в этом тысячелетии (начиная с 2000 года). 

В составе действующих чемпионов хочется отметить полузащитника Андрея Ульшина. Игроку "Кайрата" в апреле исполнится 21 год. В концовке прошлого сезона Ульшин принял участие в двух матчах команды в рамках КПЛ, забив красивый гол со штрафного, а также сделав ассист. В текущей кампании Андрей уже отыграл в обеих встречах Суперкубка страны.

Тут можно было бы сказать и о Гулжигите Алыкулове, но будем честными перед собой - вингер стал полноценным игроком основы еще в прошлом сезоне, поэтому было правильнее отметить кого-то из тех, кто только начинает делать шаги в КПЛ.

В составе "Тобола" может себя проявить 19-летний полузащитник Жаслан Жумашев. В прошлом сезоне он уже сыграл в одном матче КПЛ, как раз таки в том, когда почти вся основа костанайцев отправилась на карантин и руководству пришлось задействовать резерв. В той игре Жумашев не боялся брать игру на себя и произвел приятное впечатление. Другой вопрос - даст ли Григорий Бабаян игровое время юному хавбеку?

Из "Астаны" уже сейчас, в самом начале сезона, выделяется 21-летний защитник Саги Совет. В этом году показать себя может целая плеяда молодежи из столицы, но этот парень прочно закрепился в составе еще на сборах, а теперь продолжает выступать уже на уровне КПЛ. Отличный сезон в первой лиге пошел Совету на пользу. 

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В "Шахтере" мы отметим 18-летнего нападающего Ивана Свиридова. Еще пару лет назад он играл за молодежку "Астаны", многие называли его настоящим талантом. Последний сезон он провел в "Шахтер-Булате", а в рамках первой лиги отличился четыре раза. 

В целом в Караганде немало молодых игроков, но большая часть из них - те, кто родились на несколько лет раньше Свиридова, поэтому на попадание в наш список изначально не претендовали. 

20-летнего Эльхана Астанова из "Ордабасы" уже многие знают. За последние два сезона он провел 14 матчей в КПЛ, но голами пока так и не отличился. Недавно стало известно, что Астанова впервые вызвали во взрослую сборную Казахстана. Это уже показатель мастерства молодого хавбека. В этом сезоне ему по силам утвердиться в роли игрока старта в родном клубе. 

В "Жетысу" не так много футболистов вообще, не говоря уже о юных и многообещающих игроках. Первым и единственным легионером в этом списке будет 19-летний нигерийский защитник семиреченцев Филип Орите Иполе. До этого правый латераль играл за "Сочи 2" в молодежном первенстве России. В 14 проведенных матчах забил четыре гола, что очень неплохо для защитника. 

В составе "Кайсара" может блеснуть 20-летний Арман Кенесов, который присоединился к стану "волков" на правах аренды из российского "СКА-Хабаровск". В КПЛ-2019 он провел 12 матчей за "Иртыш", забив гол и сделав одну результативную передачу.

В "Таразе" уже начал проявлять себя 19-летний нападающий Абылайхан Жумабек. В прошлом сезоне он забил гол и отдал голевую в пяти матчах КПЛ, а в этом отличился мячом в первом же туре в противостоянии с "Кайсаром" (3:2). 

За "Кызыл-Жар СК" играет 20-летний нападающий Максим Скорых. В прошлом сезоне высоченный форвард забил свой дебютный гол в КПЛ. В этом году Скорых вполне может побороться за место в старте. 

За главную команду "Каспия" в этом сезоне может дебютировать 19-летний защитник Ануар Бекмырза. В прошлом году играл за молодежку актаусцев во второй лиге, в общей сложности проведя три матча.

В "Атырау" неплохие шансы есть у 20-летнего нападающего Сабита Тастанбекова. В первом туре он дебютировал в КПЛ, а его имя было на устах в течение следующих нескольких дней. Возможно, парень мечтал об этом. Но все было не совсем так, как хотелось бы... 

После домашней игры с "Шахтером" именно Тастанбеков был тем футболистом, которого ударил главный судья матча Арман Исмуратов. Интересно, что сейчас Сабит, который неплохо проявил себя и на сборах, исчез из заявки "нефтяников" на сезон. Будем надеяться, что это на самом деле не так, а нападающий продолжит играть за команду.

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В составе "Турана" показать себя может 19-летний нападающий Алияр Мухамед. Ранее молодой игрок выступал за "Академию Онтустик". В первом туре Алияр отыграл один тайм в матче против "Астаны" (2:2).

В "Акжайыке" самым многообещающим молодым игроком является форвард Вячеслав Швырев. Этот парень уже давно на слуху, но в январе ему исполнилось всего 20 лет. Поэтому все большие достижения у Швырева впереди. За все время в составе "Кайрата" он провел 19 матчей в КПЛ, забив два мяча. Если в Уральске сможет побороться за место в составе, то будут возможности улучшить свои бомбардирские показатели.

Завершаем список талантливым футболистом из "Актобе", коим является 18-летний Максим Самородов. На сборах игрок отметился хет-триком в ворота российской "Алании", а на прошедших выходных Максим дебютировал в КПЛ, отыграв 56 минут в игре с "Каспием" (1:1).

Напомним, ранее вызов в сборную Казахстана впервые получил нападающий "Астаны" Рамазан Каримов, на правах аренды выступающий за "Каспий".

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Астана" (2), ФК "Шахтер" (3), ФК "Ордабасы" (4), ФК "Жетысу" (5), ФК "Каспий" (6)©️

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Сборная РК по футболу Футбол Первая лига Казахстана Жетысу ФК Тобол ФК Тараз ФК Шахтер ФК Актобе ФК Иртыш ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Атырау ФК Акжайык ФК Ордабасы ФК Суперкубок Казахстана Кызыл-Жар СК Бабаян Григорий Алыкулов Гулжигит Кенесов Арман

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