Рожденные в 2000-х, или кто из молодых игроков может проявить себя в КПЛ-2021

Димаш Тулегенов

Новый сезон - это не только много интересных матчей и красивых голов, но и появление на горизонте молодых футболистов, для которых этот год станет прорывным. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание составам команд-участниц OLIMPBET-чемпионата Казахстана, отметив многообещающих игроков, способных показать себя с хорошей стороны в стартовавшей кампании КПЛ.

Ввиду того, что количество молодых футболистов в клубах разнится, было принято решение выбрать из каждой команды по одному игроку. Рассматривались только те футболисты, которые родились в этом тысячелетии (начиная с 2000 года).

В составе действующих чемпионов хочется отметить полузащитника Андрея Ульшина. Игроку "Кайрата" в апреле исполнится 21 год. В концовке прошлого сезона Ульшин принял участие в двух матчах команды в рамках КПЛ, забив красивый гол со штрафного, а также сделав ассист. В текущей кампании Андрей уже отыграл в обеих встречах Суперкубка страны.

Тут можно было бы сказать и о Гулжигите Алыкулове, но будем честными перед собой - вингер стал полноценным игроком основы еще в прошлом сезоне, поэтому было правильнее отметить кого-то из тех, кто только начинает делать шаги в КПЛ.

В составе "Тобола" может себя проявить 19-летний полузащитник Жаслан Жумашев. В прошлом сезоне он уже сыграл в одном матче КПЛ, как раз таки в том, когда почти вся основа костанайцев отправилась на карантин и руководству пришлось задействовать резерв. В той игре Жумашев не боялся брать игру на себя и произвел приятное впечатление. Другой вопрос - даст ли Григорий Бабаян игровое время юному хавбеку?

Из "Астаны" уже сейчас, в самом начале сезона, выделяется 21-летний защитник Саги Совет. В этом году показать себя может целая плеяда молодежи из столицы, но этот парень прочно закрепился в составе еще на сборах, а теперь продолжает выступать уже на уровне КПЛ. Отличный сезон в первой лиге пошел Совету на пользу.

Вернулся после тяжелейшей травмы и стал только сильнее. Чем известен воспитанник "Астаны", призванный заменить Шомко

В "Шахтере" мы отметим 18-летнего нападающего Ивана Свиридова. Еще пару лет назад он играл за молодежку "Астаны", многие называли его настоящим талантом. Последний сезон он провел в "Шахтер-Булате", а в рамках первой лиги отличился четыре раза.

В целом в Караганде немало молодых игроков, но большая часть из них - те, кто родились на несколько лет раньше Свиридова, поэтому на попадание в наш список изначально не претендовали.

20-летнего Эльхана Астанова из "Ордабасы" уже многие знают. За последние два сезона он провел 14 матчей в КПЛ, но голами пока так и не отличился. Недавно стало известно, что Астанова впервые вызвали во взрослую сборную Казахстана. Это уже показатель мастерства молодого хавбека. В этом сезоне ему по силам утвердиться в роли игрока старта в родном клубе.

В "Жетысу" не так много футболистов вообще, не говоря уже о юных и многообещающих игроках. Первым и единственным легионером в этом списке будет 19-летний нигерийский защитник семиреченцев Филип Орите Иполе. До этого правый латераль играл за "Сочи 2" в молодежном первенстве России. В 14 проведенных матчах забил четыре гола, что очень неплохо для защитника.

В составе "Кайсара" может блеснуть 20-летний Арман Кенесов, который присоединился к стану "волков" на правах аренды из российского "СКА-Хабаровск". В КПЛ-2019 он провел 12 матчей за "Иртыш", забив гол и сделав одну результативную передачу.

В "Таразе" уже начал проявлять себя 19-летний нападающий Абылайхан Жумабек. В прошлом сезоне он забил гол и отдал голевую в пяти матчах КПЛ, а в этом отличился мячом в первом же туре в противостоянии с "Кайсаром" (3:2).

За "Кызыл-Жар СК" играет 20-летний нападающий Максим Скорых. В прошлом сезоне высоченный форвард забил свой дебютный гол в КПЛ. В этом году Скорых вполне может побороться за место в старте.

За главную команду "Каспия" в этом сезоне может дебютировать 19-летний защитник Ануар Бекмырза. В прошлом году играл за молодежку актаусцев во второй лиге, в общей сложности проведя три матча.

В "Атырау" неплохие шансы есть у 20-летнего нападающего Сабита Тастанбекова. В первом туре он дебютировал в КПЛ, а его имя было на устах в течение следующих нескольких дней. Возможно, парень мечтал об этом. Но все было не совсем так, как хотелось бы...

После домашней игры с "Шахтером" именно Тастанбеков был тем футболистом, которого ударил главный судья матча Арман Исмуратов. Интересно, что сейчас Сабит, который неплохо проявил себя и на сборах, исчез из заявки "нефтяников" на сезон. Будем надеяться, что это на самом деле не так, а нападающий продолжит играть за команду.

"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"

В составе "Турана" показать себя может 19-летний нападающий Алияр Мухамед . Ранее молодой игрок выступал за "Академию Онтустик" . В первом туре Алияр отыграл один тайм в матче против "Астаны" (2:2).

В "Акжайыке" самым многообещающим молодым игроком является форвард Вячеслав Швырев. Этот парень уже давно на слуху, но в январе ему исполнилось всего 20 лет. Поэтому все большие достижения у Швырева впереди. За все время в составе "Кайрата" он провел 19 матчей в КПЛ, забив два мяча. Если в Уральске сможет побороться за место в составе, то будут возможности улучшить свои бомбардирские показатели.

Завершаем список талантливым футболистом из "Актобе", коим является 18-летний Максим Самородов. На сборах игрок отметился хет-триком в ворота российской "Алании", а на прошедших выходных Максим дебютировал в КПЛ, отыграв 56 минут в игре с "Каспием" (1:1).

Напомним, ранее вызов в сборную Казахстана впервые получил нападающий "Астаны" Рамазан Каримов, на правах аренды выступающий за "Каспий".

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Астана" (2), ФК "Шахтер" (3), ФК "Ордабасы" (4), ФК "Жетысу" (5), ФК "Каспий" (6)©️

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне