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"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"

Ранее в федерации сделали заявление.

"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"
Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу "Атырау" - "Шахтер" Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника "нефтяников" Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отказался прокомментировать этот эпизод. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

"Да, все вопросы, пожалуйста, к Казахстанской федерации футбола. Нам запрещено общаться с журналистами, извиняюсь. Я являюсь судьей ФИФА, и у нас есть свои договоренности с ФИФА и УЕФА", – сообщил Исмуратов.

Напомним, матч прошел 13 марта в Атырау и завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". После игры журналист Айдын Кожахмет сообщил, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи.

Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста.

В свою очередь директор департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев заявил, что поступившие материалы по этому эпизоду будут рассмотрены на ближайшем заседании Судейского комитета.

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Атырау ФК

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