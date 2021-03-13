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Матч КПЛ-2021 закончился скандалом. Футболист ударил судью

Игрока ждет дисквалификация.

Матч КПЛ-2021 закончился скандалом. Футболист ударил судью
Сабит Тастанбеков (8). Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Неприятный инцидент произошел в матче первого тура чемпионата чемпионата Казахстана по футболу между "Атырау" и "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, после игры в подтрибунном помещении 20-летний полузащитник хозяев Сабит Тастанбеков ударил главного арбитра встречи Армана Исмуратова.

"Насколько сильно и серьезно бил молодой игрок судью - неизвестно. Возможно, и не бил особо, а толкнул. В общем, было физическое воздействие. И этот факт отразил в своем протоколе инспектор матча.

Парню не позавидуешь, теперь его ждет дисквалификация. Не знаю, насколько длительная. Но, с другой стороны, за свои поступки надо отвечать", - пишет источник.

Сам матч прошел в Атырау и завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Победу карагандинцам принес Виталий Балашов, отличившийся на 14-й минуте и ставший автором первого гола в КПЛ-2021.

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Атырау ФК
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