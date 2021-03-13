"Шахтер" обыграл "Атырау" на старте КПЛ-2021

Карагандинский "Шахтер" обыграл "Атырау" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Атырау и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Шахтеру" принес Виталий Балашов, отличившийся на 14-й минуте и ставший автором первого гола в КПЛ-2021.
Ранее в другом матче первого тура "Кайрат" дома одержал победу над "Жетысу" со счетом 2:0, забив оба гола в меньшинстве.
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