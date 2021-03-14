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"Что скажет об этом федерация?" Появилось видео инцидента с судьей после матча "Атырау" - "Шахтер"

Это случилось в подтрибунном помещении.

"Что скажет об этом федерация?" Появилось видео инцидента с судьей после матча "Атырау" - "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Накануне в матче первого тура чемпионата чемпионата Казахстана по футболу между "Атырау" и "Шахтером" произошел неприятный инцидент, где по информации инсайдера Айдына Кожахмета после игры в подтрибунном помещении 20-летний полузащитник хозяев Сабит Тастанбеков ударил главного арбитра встречи Армана Исмуратова. Однако сегодня, 14 марта, в телеграм-канале Кожахмета появилось видео этого инцидента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кожахмет в своем телеграм-канале описал это видео так: "В Атырау судью не били. Даже наоборот! Мне удалось раздобыть видео из подтрибунного помещения стадиона "Мунайшы". И на нем ясно видно, что полузащитник "Атырау" Сабит Тастанбеков не бил арбитра Армана Исмуратова. Более того, судья сам проявил агрессию и ударил игрока!

Конечно, судить об этом случае по короткому видео, вырванному из контекста, не совсем правильно. Мы не знаем, о чем они говорили и спорили до этого эпизода. Но именно в этом отрезке мы видим, что Тастанбеков направлялся в раздевалку своей команды. Исмуратов шел следом. Парень повернулся, они о чем-то говорили, это очевидно. И затем Исмуратов резко ударил его правой рукой.

Обратите внимание на реакцию ассистента главного судьи и нападающего хозяев Родионова. Для них это стало полной неожиданностью. Следовательно, ничто не предвещало такого поведения Исмуратова.

А вообще, как мне кажется, всего этого можно было избежать, выполняй рефери свою работу более качественно: если бы он во втором тайме назначил стопроцентный пенальти в ворота хозяев, когда мяч попал в руку игроку из "стенки" при ударе со штрафного. Глядишь тогда и удалось бы избежать нервной концовки.

Еще хочется вот что сказать: раздевалки команд не должны быть так близко расположены друг к другу. Это как раз и чревато всякого рода конфликтными ситуациями, ведь футболисты обычно на адреналине и эмоциях, и случиться может всякое.

Но о раздевалках стадиона "Мунайшы" мы еще отдельно поговорим. А пока констатируем факт: молодой полузащитник "Атырау" судью не бил. А даже стал жертвой нападения со стороны Исмуратова. Что скажет об этом федерация?", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что директор Департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев в интервью пресс-службе федерации прокомментировал этот эпизод: "После окончания игры первого тура чемпионата между "Атырау" и "Шахтером" в подтрибунном помещении произошел инцидент с участием главного рефери встречи и игрока хозяев поля. 

Департаментом судейства и инспектирования КФФ собраны все необходимые материалы и будут переданы в Судейский комитет. Комитет на основании предоставленных материалов и регламентирующих документов вынесет решение в ближайшее время".

Напомним, "Шахтер" обыграл "Атырау" на выезде со счетом 1:0. Победу принес Виталий Балашов, отличившийся на 14-й минуте и ставший автором первого гола в КПЛ-2021.

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Метки:
КПЛ-2021

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