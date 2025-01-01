Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Сабит Тастанбеков

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 июня 2000
Команды
Макат
Вид спорта
Футбол, Футзал
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2018

Команда
Атырау-М

Игры
22

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
5

Красные карточки
1

Мин
1458

Премьер-Лига Казахстана 2019

Команда
Атырау

Игры

Мин

Вторая лига Казахстана 2019

Команда
Атырау-М

Игры
26

Гол + Пас
9+0

Желтые карточки
8

Мин
1776

Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига

Команда
Атырау

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Мин
79

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021

Команда
Атырау

Игры
6

Желтые карточки
1

Мин
80

Вторая лига Казахстана 2021

Команда
Атырау-М

Игры
5

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
1

Мин
398

Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021

Команда
Атырау

Игры
2

Желтые карточки
1

Мин
36

Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига

Команда
Кайсар Жас

Игры
7

Гол + Пас
1+1

Мин
360

Первая лига Казахстана 2025/26

Команда
Макат

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Мин
90

