Сабит Тастанбеков
Вторая лига Казахстана 2018
Команда
Атырау-М
Игры
22
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
5
Красные карточки
1
Мин
1458
Премьер-Лига Казахстана 2019
Команда
Атырау
Игры
Мин
Вторая лига Казахстана 2019
Команда
Атырау-М
Игры
26
Гол + Пас
9+0
Желтые карточки
8
Мин
1776
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
Команда
Атырау
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Мин
79
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
Команда
Атырау
Игры
6
Желтые карточки
1
Мин
80
Вторая лига Казахстана 2021
Команда
Атырау-М
Игры
5
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
1
Мин
398
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
Команда
Атырау
Игры
2
Желтые карточки
1
Мин
36
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
Команда
Кайсар Жас
Игры
7
Гол + Пас
1+1
Мин
360
Первая лига Казахстана 2025/26
Команда
Макат
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Мин
90