Футболист "Ордабасы" впервые получил вызов в сборную Казахстана

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов получил приглашение в национальную сборную Казахстана на предстоящие игры отбора на чемпионат мира - 2022 против Франции и Украины, сообщает Meta-ratings.kz.
Воспитанник шымкентского футбола принял активное участие во всех спаррингах своего клуба на учебно-тренировочных сборах в Турции, чем впечатлил главного тренера национальной команды Талгата Байсуфинова.
Ранее Астанов играл только в "молодежке", за которую дебютировал в сентябре 2020 года в матче против Черногории.
Напомним, что вызов в сборную также получили Александр Мокин, Азат Нургалиев, Тимур Рудосельский, Данияр Усенов, Серикжан Мужиков и Рамазан Оразов.
Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент
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