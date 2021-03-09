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Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент

Также найдено объяснение его прогрессу.

Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент
Бахтиер Зайнтудинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов является лучшим футболистом Казахстана на данный момент. Такое мнение в интервью KazFootball.kz высказал бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов.

– Не могу не спросить у вас о главной звезде казахстанского футбола. Стал ли для вас удивительным прогресс Бахтиера Зайнутдинова и его превращение в одного из лидеров московского ЦСКА?

– Когда мы только приглядывались к нему как к личности, к его игре, отношениям к тренировкам, у нас с тренерским штабом не было сомнений, что Бахтиер сможет вырасти в добротного и сильного футболиста. Но уже в процессе совместной работы мы поняли, что его потолок гораздо выше уровня КПЛ. Этот парень большой труженик и, что важно, он удивительно универсальный футболист. Надеемся, он продолжит упорно трудиться и сможет продолжить карьеру на еще более высоком уровне. На сегодняшний момент, бесспорно, Зайнутдинов – лучший футболист Казахстана.

Напомним, Зайнутдинов провел сезон-2018 в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, после чего выкупил свой контракт у столичного клуба и перешел в "Ростов". В августе 2020-го ЦСКА выкупил игрока у ростовского клуба за два миллиона евро.

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Метки:
ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер

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