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От раннего Зеньковича до Жаксылыкова. Кто тащил главных аутсайдеров КПЛ за последние десять лет

От раннего Зеньковича до Жаксылыкова. Кто тащил главных аутсайдеров КПЛ за последние десять лет
©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В текущем сезоне Olimpbet-чемпионата Казахстана последнее место в турнирной таблице себе практически гарантировал "Жетысу", лучшими бомбардирами которого в первенстве являются нападающий Айбар Жаксылыков и полузащитник Артем Дмитриев. Корреспондент Vesti.kz вспомнил голеадоров всех клубов-неудачников КПЛ за последние десять лет и рассказал, где они продолжили карьеру в следующем сезоне.

"Жетысу" еще имеет шансы опередить "Кайсар", отставание от которого составляет один балл, но для этого талдыкорганцам нужно переиграть "Кайрат", что выглядит задачей сверхсложной. Тем более что алматинцам, несмотря на отсутствие дополнительной мотивации ввиду гарантированного третьего места, нужно сохранять тонус между матчами в еврокубках.

После 29 туров лучшими бомбардирами "Жетысу" в чемпионате являются казахстанский форвард Жаксылыков и эстонский хавбек Дмитриев. Они забили по четыре мяча. На это Айбару понадобилось 17 матчей, а Артему - 23.

Любопытно, что в прошлом сезоне последним клубом премьер-лиги стал "Окжетпес" (если не брать в учет "Иртыш", который снялся с первенства в первой половине года). И тогда лучшим бомбардиром "синегорцев" стал как раз все тот же Дмитриев с пятью мячами в 17 матчах.

Поэтому если и найдется команда из КПЛ, которая перед началом следующего сезона предложит контракт опытному полузащитнику, то этот клуб серьезно рискнет. Конечно, здесь есть и доля шутки, но дважды подряд Дмитриев вылетал из премьер-лиги с разными клубами.

В 2019 году последнее место занял "Актобе". Но у пятикратных чемпионов был действительно яркий форвард-голеадор, коим являлся Абат Аймбетов. В 29 матчах нападающий наколотил 16 мячей. Клуб вылетел во второй дивизион, а Аймбетов перебрался в стан "Кайрата".

Неудачниками сезона-2018 стали футболисты "Акжайыка". В первой половине сезона себя здорово проявлял украинский форвард уральцев Адеринсола Эсеола, забивший восемь голов в 13 матчах. Но летом нападающий перешел в "Кайрат", и по итогам всего сезона наибольшее количество голов за "Акжайык" забил сенегалец Малик Мане. В 27 матчах он забил девять мячей. Следующий сезон Мане начал в албанском "Лачи".

В 2017 году первое место с конца сезона занял "Окжетпес", а главной ударной силой той команды были Тимур Досмагамбетов и Александр Козлов, забившие по четыре мяча. Досмагамбетов следующий сезон начал в составе "Ордабасы", где провел в итоге несколько лет, а Козлов вернулся в Россию, где выступал за клуб второго дивизиона.

В 2016-м хуже остальных выступил "Жетысу", заняв последнее место в нижней шестерке клубов. До июля месяца "семиреченцев" тащил чуть ли не в одиночку нападающий Душан Савич. В 19 матчах он забил десять мячей, после чего перешел в "Тобол". Но в девяти оставшихся матчах премьер-лиги за костанайцев он забил всего дважды.

В 2015 году таким героем среди неудачников был Жасулан Молдакараев, забивший шесть мячей в 24 матчах за "Кайсар". Клуб занял последнее место, по дополнительным показателям уступив "Жетысу". В этом плане сезон-2015 похож на нынешний. Со следующего сезона Молдакараев выступал в составе "Окжетпеса".

За год до этого из премьер-лиги с последнего места вылетел семейский "Спартак". Лучшим бомбардиром той команды был сербский нападающий Неманья Йованович, записавший на свой счет семь голов в 30 матчах. Это был последний сезон игрока в Казахстане. Следующие четыре года форвард провел в чемпионате Узбекистана.

По итогам сезона-2013 из премьер-лиги с последнего места вылетел "Акжайык". Очень неплохо тогда себя проявлял бывший форвард молодежной сборной Беларуси Игорь Зенькович. Еще в предыдущем сезоне он забил десять голов за 26 матчей, а в первой половине 2013-го оформил девять мячей в 13 играх. После этого Зеньковича к себе забрал "Шахтер", и по итогам чемпионата он стал лучшим бомбардиром первенства, суммарно "настреляв" 15 голов. Спустя восемь лет он по-прежнему играет в КПЛ, в настоящий момент являясь футболистом "Актобе".

В 2012 году из премьер-лиги без вопросов вылетел "Окжетпес", набравший лишь 11 баллов в 26 матчах. Шесть мячей в 21 матче за "синегорцев" тогда забил грузинский нападающий Давити Чагелешвили. Перед началом следующего сезона он оказался в "Ордабасы", но там так и не заиграл.

В итоге за последние десять лет ни один лучший бомбардир последней команды КПЛ не оставался в клубе, чтобы выступать в первой лиге. И это, наверное, вполне логично. 

Всего за десять сезонов из премьер-лиги с последнего места вылетали: трижды "Окжетпес", два раза "Акжайык", по разу - "Спартак" и "Актобе". Еще по одному разу последнее место занимали "Жетысу" и "Кайсар", и по итогам последнего тура станет ясно, кто сделает это во второй раз за последние десять сезонов.

Отметим, что "Кайсар" 30 октября на выезде сыграет с "Таразом". А уже сегодня, 27 октября, "волки" проведут ответный четвертьфинальный матч Olimpbet-Кубка Казахстана с "Кайратом". Первый матч завершился разгромной победой алматинцев со счетом 3:0. Начало игры - в 19:00 по времени Нур-Султана.

Магия 30-й минуты и водное поло. Как "Астана" и "Тобол" сыграли в начале сезона со своими соперниками по последнему туру 

Фото: ФК "Жетысу" (1,5), ФК "Актобе" (2), ФК "Акжайык" (3,8), ФК "Окжетпес" (4), ФК "Кайсар" (6), ФК "Спартак Семей" (7)©

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Жетысу ФК Окжетпес ФК Актобе ФК Акжайык ФК Аймбетов Абат Кайсар ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Спартак Семей Шахтер ФК Первая лига Казахстана Тараз ФК Кубок РК по футболу

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