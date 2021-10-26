Магия 30-й минуты и водное поло. Как "Астана" и "Тобол" сыграли в начале сезона со своими соперниками по последнему туру

В последнем 26-м туре Olimpbet-чемпионата Казахстана параллельно свои матчи проведут претенденты на золотые медали "Тобол" и "Астана". Костанайцы на выезде сыграют с "Акжайыком", а столичные дома примут "Туран". Корреспондент Vesti.kz в подробностях рассказал о том, как эти команды сыграли друг с другом в начале сезона.

За тур до конца чемпионата в активе "Тобола" 58 набранных баллов, у "Астаны" - 56 очков. Победа гарантирует костанайцам чемпионство в любом случае. "Астане" в борьбе за золото поможет лишь победа и осечка конкурентов в параллельной игре. Если столичные победят, а "Тобол" проиграет в Уральске, то чемпионское тондо достанется "сине-желтым". Если же "Астана" победит, а костанайцы сыграют вничью, то зрителей будет ждать так называемый золотой матч между двумя клубами - лидерами первенства.

"Астана" свой матч первого тура провела 13 марта как раз с "Тураном". Матч в Туркестане был омрачен ужасными условиями. Выступление было похоже на водное поло, а играть в футбол на таком поле следовало вообще запретить. Тот матч против дебютанта КПЛ завершился боевой ничьей - 2:2, но футбола в игре было мало.

"Астана" больше владела мячом - 54 процента против 46 у соперников. Столичные почти в четыре раза перебили туркестанцев - 22:6, но по статистике попаданий в створ все было несколько скромнее - 6:2. Еще у "сине-желтых" было больше угловых (6:4), и они меньше фолили - 8:12. Точность передач у игроков "Астаны" составила 59 процентов, а у хозяев поля - 49. Это и есть показатель того, насколько "комфортно" было игрокам соперничать при таких условиях.

Голами в той игре отметились Танат Нусербаев и Мардан Толебек у хозяев, а также Марин Томасов и Абзал Бейсебеков со стороны гостей. Взятие ворот в исполнении капитана "Астаны" получилось на загляденье.

Кто знает, быть может, если бы не погодные условия, то сейчас "Астана" и "Тобол" шли бы на равных за тур до конца первенства.

На следующий день в Костанае прошла встреча между "Тоболом" и "Акжайыком". Если для уральцев это была первая официальная игра в сезоне, то хозяева поля уже успели завоевать Суперкубок Казахстана. Этот матч завершился победой "Тобола" со счетом 2:0 - игроки забили по голу в каждом из таймов.

Любопытно, что на 30-й минуте первой половины встречи отличился капитан Азат Нургалиев, а на 30-й минуте второго тайма забил другой полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген.

Хозяева находились с мячом 2/3 игрового времени, а именно 66 процентов. Они оказались лучше по количеству ударов (12:8) и не позволили соперникам из Уральска хоть раз попасть в створ - 5:0. "Акжайык" преуспел лишь в заработанных угловых - семь против четырех. В количестве выигранных единоборств и точности пасов лучше были игроки "Тобола".

В этой игре тоже не обошлось без гола-красавца. Тагыберген забил великолепный мяч прямым ударом со штрафного.

Теперь команды проведут ответные встречи со своими соперниками, чтобы закрыть сезон в чемпионате Казахстана. Игры с участием команд пройдут в субботу, 30 октября, в 16:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что действующим чемпионом КПЛ является "Кайрат", который в этом сезоне уже гарантировал себе третье место по итогам чемпионата. "Астана" является шестикратным чемпионом страны (2014-2019), а "Тобол" становился чемпионом в 2010 году.

Топовые Жумаскалиев и Бакаев, стабильный Нургалиев и молодой Куантаев. Каким был чемпионский состав "Тобола" в 2010 году

Фото: ФК "Астана", ФК "Тобол"©️